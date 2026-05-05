Giorgia Meloni visita Baku para reforçar ligações energéticas fundamentais

Na primeira visita de um primeiro-ministro italiano ao Azerbaijão em 13 anos, Giorgia Meloni afirmou, na segunda-feira, que os dois países precisavam de se agarrar a parcerias fiáveis, à medida que a instabilidade se alastrava pelo Médio Oriente.

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"Quanto mais a instabilidade cresce à nossa volta, mais importante é reforçar as certezas que temos - e a relação entre Itália e o Azerbaijão é certamente uma dessas certezas", disse Meloni numa conferência de imprensa conjunta com o presidente Ilham Aliyev, em Baku.

A visita surge numa altura em que o bloqueio do Estreito de Ormuz levou Roma a garantir fontes alternativas de energia e a aprofundar os laços com parceiros fiáveis fora do Médio Oriente. Itália é o principal importador de energia da UE proveniente do Azerbaijão.

Os dois líderes dedicaram grande parte da sua reunião ao tema da energia. Aliyev referiu que o Azerbaijão exportou 25 mil milhões de metros cúbicos de gás natural no ano passado, dos quais 7,5 mil milhões foram para Itália, e que ambas as partes discutiram o aumento desse volume.

"Para nós, o mercado italiano é de importância primordial, tanto para o petróleo como para o gás", disse Aliyev.

A expansão da capacidade exigiria o alargamento do Gasoduto Transadriático (TAP), o troço final do Corredor Meridional de Gás que transporta gás do Azerbaijão através da Turquia, Grécia e Albânia até ao sul de Itália.

Aliyev indicou que os trabalhos de expansão do TAP, que é uma "parte integrante" da rede, já estão em curso, mas precisavam de continuar.

Meloni disse que os fornecimentos de gás e petróleo do Azerbaijão foram "decisivos para a segurança energética" de Itália desde que a Rússia lançou a sua invasão em grande escala da Ucrânia em 2022.

O Azerbaijão deve reforçar o seu papel como plataforma de ligação entre a Europa e a Ásia, com Itália a servir de "porta de entrada privilegiada para o mercado europeu".

"Muitas empresas italianas estão extremamente interessadas em participar em planos de desenvolvimento e em esforços de modernização a 360 graus, não só a nível bilateral, mas também em países terceiros", afirmou Meloni.

O Gasoduto Transadriático (TAP) forneceu 47,5 mil milhões de metros cúbicos de gás a Itália desde o início das operações comerciais, cobrindo cerca de 16% da procura total de gás em Itália em 2025 e aproximadamente um quarto das suas importações por gasoduto, excluindo o gás natural liquefeito, de acordo com o diretor-executivo do TAP, Luca Schieppati.

As entregas anuais têm-se mantido estáveis nos últimos anos: 9,69 mil milhões de metros cúbicos (bcm) em 2022, 9,37 bcm em 2023, 9,76 bcm em 2024 e 9,46 bcm em 2025. O gasoduto tem mantido 100% de disponibilidade do sistema desde o início das operações. As recentes melhorias numa estação de compressão na Grécia acrescentaram 1,2 mil milhões de metros cúbicos de capacidade anual.

O comércio bilateral atingiu 10,2 mil milhões de euros no ano passado, o que faz de Itália o maior parceiro comercial do Azerbaijão. Até à data, o Azerbaijão investiu 2,5 mil milhões de euros em Itália.

Cerca de 30 empresas italianas operam no Azerbaijão, com 23 projetos italianos em curso em Karabakh. Ambas as partes confirmaram os planos para um Fórum Empresarial em Baku, no segundo semestre de 2026, com vista a promover novos investimentos italianos.

Meloni afirmou que Itália apoia o processo de normalização entre a Arménia e o Azerbaijão e considerou 2026 "um ano potencialmente crucial" para desbloquear o potencial da região.

Entretanto, Itália transferiu temporariamente a sua embaixada no Irão de Teerão para Baku, confirmou Meloni, acrescentando que o Azerbaijão prestou todo o apoio à retirada dos cidadãos italianos do Irão após o início da guerra em fevereiro.

"Quero agradecer ao Azerbaijão e ao presidente pela forma como garantiram que Itália pudesse levar a cabo as operações necessárias para pôr em segurança tantos cidadãos italianos que se encontravam em perigo no Irão", afirmou.

A visita da primeira-ministra italiana ocorre após a viagem do presidente do Conselho Europeu, António Costa, a Baku, durante a qual o alto responsável da UE referiu que um novo quadro de cooperação com o bloco de 27 membros "envia um forte sinal da nossa visão conjunta para o futuro", sublinhando que a segurança energética é uma pedra angular da cooperação da UE com o Azerbaijão.