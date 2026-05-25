O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, voltou atrás na sua controversa decisão de encerrar uma universidade privada liberal em Istambul, de acordo com um decreto publicado no jornal oficial.

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Centenas de estudantes e docentes manifestaram-se no início do dia em frente ao campus principal da Universidade Bilgi de Istambul, que se encontra encerrada desde sexta-feira, para exigir a sua reabertura.

Na sexta-feira, Erdoğan ordenou o seu encerramento a meio do ano letivo, através de um decreto oficial.

O decreto invocava uma lei que permite o encerramento de uma instituição privada se "o nível esperado de educação e formação... for insuficiente", uma acusação rejeitada pelos estudantes e pelo pessoal da Bilgi.

"Ficaremos aqui até que a universidade reabra as suas portas", afirmou o ativista do sindicato estudantil Emir Aydogan, que participou na manifestação na universidade no domingo.

O presidente da Turquia revoga a decisão de encerrar a universidade liberal Bilgi na sequência da onda de protestos.

Resmi Gazete Cleared

O presidente do Conselho do Ensino Superior (YÖK), Erol Özvar, reagiu através da rede social X afirmando que com a decisão do presidente turco" as atividades de ensino na Universidade Bilgi de Istambul prosseguirão sem interrupção.”

Erol Özvar disse ainda que a reanálise do processo por parte de Erdoğan teve em conta "a necessidade de não prejudicar o percurso académico dos nossos estudantes, de preservar a tranquilidade das famílias e de salvaguardar os direitos dos trabalhadores da universidade."

“A decisão foi revista à luz da forte vontade de evitar qualquer prejuízo para os nossos estudantes, as suas famílias e o pessoal da universidade", acrescentou.

Özvar afirmou tambémque a primeira decisão constituíra um “ato jurídico obrigatório” no quadro da legislação em vigor e que o passo agora dado resultou dos relatórios apresentados posteriormente e das avaliações da situação atual.

Reviravolta após onda de protestos

Após a revogação da autorização de funcionamento por decreto, estudantes, académicos, antigos alunos e funcionários da Universidade Bilgi de Istambul organizaram protestos.

No terceiro dia de manifestações, os participantes que exigiam a retirada da barreira montada na entrada do campus de Santral Istambul.

As forças de segurança ultrapassaram os torniquetes, montaram barricadas no interior da instituição e dispersaram a multidão com gás pimenta. Relataram-se feridos e detidos na sequência dos confrontos.

Investigação ao Can Holding

O decreto que determinou o encerramento da universidade, uma das mais antigas instituições privadas de ensino superior do país, surgiu oito meses depois de o seu proprietário ter sido detido pelo Estado no âmbito de uma investigação criminal por alegadas fraudes e branqueamento de capitais.

A Procuradoria-Geral de Küçükçekmece deu início à investigação sobre a Can Holding em setembro de 2025, alegando que os dirigentes do grupo tinham criado uma organização criminosa e se dedicavam ao branqueamento de capitais e à evasão fiscal.

Foram emitidos mandados de detenção contra 10 pessoas, incluindo os dirigentes Mehmet Şakir Can, Kemal Can e Kenan Tekdağ.

No âmbito da operação, 121 empresas da Can Holding foram apreendidas e colocadas sob a gestão do Fundo de Garantia de Depósitos (TMSF).

Entre as entidades apreendidas encontravam-se os canais de televisão Habertürk e Show TV, o canal de notícias financeiras Bloomberg HT, a rede de escolas Doğa e a Universidade Bilgi de Istambul.

Os investigadores afirmaram na altura ter descoberto que "grandes quantias de dinheiro de origem desconhecida foram introduzidas através de empresas que operavam sob a Can Holding", as quais foram transferidas entre empresas para ocultar a origem.

Também teriam sido utilizados documentos falsificados para reduzir a obrigação fiscal, afirmaram num comunicado.

Os três meios de comunicação social tinham sido adquiridos pela Can Holding em dezembro de 2024.

Fundada em 7 de junho de 1996 como a quarta universidade fundacional da Turquia, a Universidade Bilgi passou, em 2006, para a rede norte-americana Laureate International Universities, presente em vários países.

Em 2019, a instituição foi vendida ao grupo Can Holding por 90 milhões de dólares.