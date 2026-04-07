Três alegados atiradores "neutralizados" junto ao consulado de Israel em Istambul

Um grande número de equipas policiais foi enviado para o consulado de Israel em Levent, Istambul, depois de terem sido ouvido tiros pelas 12:00 desta terça-feira, hora local - menos duas horas em Lisboa.

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A polícia de Istambul declarou que "três pessoas foram neutralizadas e dois polícias ficaram feridos".

O governador de Istambul, Davut Gül, que se deslocou ao local, disse que pareceu "um ato de provocação", acrescentando que dois agentes da polícia ficaram com ferimentos ligeiros e que um dos atacantes morreu e outros dois ficaram feridos.

"Não tem havido qualquer atividade no consulado nos últimos dois anos e meio. Não há trabalhos em curso nesse local, nem há qualquer pessoal diplomático a residir lá atualmente", detalhou o governador.

Os suspeitos foram entretanto identificados, confirmou o Ministério do Interior turco, num comunicado nas redes sociais, acrescentando que os autores foram identificados na sequência de uma investigação e que tinham viajado para Istambul depois de alugarem um carro em İzmit, uma cidade a leste de Istambul, no noroeste da Turquia.

Segundo o Ministério do Interior, verificou-se que Yunus E. S., que foi morto, tinha ligações a "uma organização terrorista que explora a religião". Os outros dois atacantes, que foram capturados feridos, foram identificados como Onur Ç. e Enes Ç. O Ministério afirmou ainda que os dois são irmãos e que Onur Ç. tem antecedentes relacionados com estupefacientes.

Embora o Ministério não tenha nomeado explicitamente o grupo, acredita-se que se trate do Estado Islâmico.

O ministro da Justiça da Turquia, Akın Gürlek, anunciou que a Procuradoria-Geral de Istambul deu início a uma investigação imediata sobre o sucedido.

Até agora, não está claro se os atacantes se dirigiam para o 7.º andar do edifício, onde se situa o consulado, sendo que as autoridades consulares estavam já em alerta para eventuais situações de ameaça.