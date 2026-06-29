A polícia australiana informou esta segunda-feira que uma funcionária de uma companhia aérea tailandesa foi detida e acusada de ter importado mais de um quilograma de heroína para Melbourne.

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A mulher, de 26 anos, encontrava-se ao serviço a bordo de um voo internacional quando chegou ao aeroporto daquela cidade australiana na quinta-feira.

Foi detida depois de levantar suspeitas durante a fiscalização da bagagem, indicou a Polícia Federal Australiana (AFP) num comunicado publicado no seu site.

Segundo a mesma fonte, uma radiografia e exames adicionais detetaram pó branco escondido no forro de 12 sacos de pano que lhe pertenciam, e os primeiros testes terão dado resultado positivo para heroína.

A quantidade apreendida teria um valor de mercado de cerca de 500 mil dólares australianos (cerca de 302 500 euros), acrescentou.

A mulher foi acusada de importação e posse de droga, crimes que podem ser punidos com uma pena máxima de 25 anos de prisão, adiantou a polícia, acrescentando que deverá comparecer em tribunal em Melbourne em setembro.

Um saco de pano com parte de uma apreensão de heroína no aeroporto de Melbourne, 25 de junho de 2026 Australian Federal Police/Australian Federal Police via AP

“A AFP mantém-se firme nos esforços para identificar pessoas que usam o seu trabalho ou posição na comunidade para apoiar o tráfico de droga”, afirmou a comandante interina da agência, Simone Butcher.

A polícia australiana não revelou o nome da mulher nem a companhia aérea para a qual trabalha, mas a transportadora nacional tailandesa, a Thai Airways, informou num comunicado divulgado esta segunda-feira que uma das suas funcionárias foi detida em Melbourne e que tem colaborado com as autoridades.

A companhia aérea afirmou que tomará “medidas firmes” em caso de infração disciplinar.

“Os funcionários estão terminantemente proibidos de possuir, importar, transportar ou envolver-se em estupefacientes ou quaisquer substâncias ou objetos ilegais”, acrescentou.

A empresa acrescentou ainda que tem estado em contacto com as autoridades competentes para garantir à trabalhadora o acesso aos direitos legais básicos.