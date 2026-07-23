Milhares de jovens na Índia mantiveram na quinta-feira os protestos, batizados de movimento “Cockroach” ("Baratas"), exigindo a demissão do ministro da Educação indiano após o escândalo das provas de exame divulgadas ilegalmente.

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A mobilização tornou-se um símbolo de frustrações mais amplas entre a juventude do país.

Em resposta, o primeiro-ministro Narendra Modi abordou o tema numa intervenção televisiva na quinta-feira, apelando à criação de tribunais de tramitação acelerada para julgar casos de fuga de exames.

Modi recorreu também à plataforma X para afirmar: “nada é mais importante do que o bem-estar e o futuro dos nossos jovens”.

Entretanto, um dos manifestantes, o estudante de Direito Daksh Bhargava, afirmou: “em vez de procurar uma solução que lhe seja conveniente, deveria trabalhar para uma solução que sirva o país e dar o exemplo”.

Protestos estudantis tornam-se o maior desafio de Modi

Os protestos, que duram há mais de um mês e começaram após fugas em alguns dos exames de acesso mais competitivos a faculdades de medicina e a empregos públicos, já ultrapassaram as queixas ligadas às provas.

Entre as reivindicações contam-se reformas do sistema de exames e indemnizações para as famílias dos estudantes que morreram por suicídio após as fugas de provas. O movimento, que ganhou apoio entre indianos de várias idades pela forma como aborda a responsabilidade do governo, o desemprego e as oportunidades económicas, é apontado como um dos maiores desafios até agora ao executivo de Narendra Modi.

Na noite de quinta-feira, as manifestações em "Jantar Mantar", antigo observatório astronómico em Nova Deli, foram enfrentadas pela polícia, que recorreu a gás lacrimogéneo e bastões para dispersar a multidão.

Na segunda-feira, os manifestantes já tinham vivido uma situação semelhante, quando milhares desafiaram as restrições e marcharam em direção ao Parlamento.

Polícias detêm um manifestante durante uma concentração que exige reformas na educação, integrada no movimento de protesto da Cockroach Janta Party, em Mumbai, Índia, 22/07/2026. AP Photo / Rafiq Maqbool

Apesar dos bloqueios nas estradas, os manifestantes reorganizaram-se na manhã de quinta-feira e regressaram ao local do protesto. As autoridades encerraram entretanto 16 estações de metro em toda a zona central de Nova Deli, numa tentativa de limitar o acesso às manifestações.

Origem do movimento "Cockroach"

O movimento lançado pela Cockroach Janta Party, projeto de índole satírica que nasceu nas redes sociais, ganhou força quando o conhecido ativista Sonam Wangchuk se juntou à iniciativa e iniciou uma greve de fome que durou mais de três semanas.

Os líderes garantem que não vão interromper os protestos até à demissão do ministro da Educação.

Dharmendra acusa, por seu lado, a oposição de explorar os estudantes para benefício político.

Os partidos da oposição manifestaram apoio às manifestações e utilizam o tema para desafiar o governo de Modi no parlamento, enquanto outras cidades indianas também se associaram ao movimento com iniciativas de solidariedade.

Mas os protestos contra o executivo de Modi têm levado a uma repressão mais ampla contra ativistas, figuras da oposição e manifestações públicas.