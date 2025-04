Trump lança investigação sobre minerais críticos e pode fazer escalar guerra comercial com a China

De Tina Teng

PUBLICIDADE

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva para dar início a uma investigação sobre minerais críticos, potencialmente conduzindo a tarifas adicionais sobre recursos industriais. A medida segue-se a recentes sondagens sobre as importações de chips e produtos farmacêuticos, sinalizando um novo alargamento da guerra comercial global.

A investigação, ao abrigo da Secção 232 da Lei de Expansão do Comércio de 1962, visa "determinar os efeitos sobre a segurança nacional das importações de minerais críticos transformados e seus produtos derivados", de acordo com o documento oficial. "Os minerais críticos, incluindo os elementos de terras raras, sob a forma de minerais processados são matérias-primas essenciais e contributos de produção críticos necessários para a segurança económica e nacional." A mesma lei foi usada anteriormente por Trump para impor tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio, bem como para lançar uma investigação sobre as importações de cobre.

No mês passado, o presidente assinou uma ordem executiva para impulsionar a produção nacional de minerais críticos, invocando a Lei de Produção de Defesa, fornecendo apoio como financiamento e empréstimos ao setor. A medida é amplamente vista como tendo como alvo a China, que domina a cadeia de abastecimento global.

Abordagem estratégica de Trump para alavancar poder dos EUA na guerra comercial com a China

De acordo com a Casa Branca, os EUA dependem da importação de 15 minerais críticos, 70% dos quais são originários da China. Na sexta-feira passada, Pequim anunciou restrições à exportação de uma vasta gama de minerais críticos, como o germânio, o gálio, o antimónio e os ímanes, em resposta às fortes subidas das tarifas impostas por Trump.

Os EUA têm apenas uma mina de terras raras e não têm fundições nacionais, o que os deixa fortemente dependentes da China em termos de recursos naturais, incluindo terras raras e minerais críticos - componentes vitais em dispositivos elétricos, veículos movidos a bateria, aeronaves e equipamento de defesa. Um relatório da TD Economics revela que a China domina a produção global de mais de metade dos 50 minerais críticos identificados pelo governo dos EUA em 2022. Mantém também um quase monopólio na refinação, processando 90% dos elementos de terras raras a nível mundial. Para se defenderem na guerra comercial, os EUA terão de diversificar as fontes de abastecimento destes materiais industriais.

"Os minerais críticos processados e os seus produtos derivados enfrentam vulnerabilidades significativas na cadeia de abastecimento global e distorções de mercado devido à dependência de um pequeno número de fornecedores estrangeiros", afirma o documento de investigação de terça-feira, "A dependência dos Estados Unidos das importações e a vulnerabilidade das nossas cadeias de abastecimento aumentam o potencial de riscos para a segurança nacional, prontidão de defesa, estabilidade de preços e prosperidade económica e resiliência".

Em fevereiro, Trump exigiu 500 mil milhões de dólares (442 mil milhões de euros) de terras raras e minerais críticos da Ucrânia como parte das conversações de paz, um movimento também visto como um esforço estratégico para melhorar a posição dos EUA contra a China.

Reações do mercado

As principais ações mineiras da Austrália caíram durante a sessão asiática de quarta-feira, com as ações da BHP a caírem 1,2%, as da Rio Tinto a deslizarem 2,3% e as da Phibara Minerals a caírem 2,9%, a partir das 5:52 na Europa Central - menos uma hora em Lisboa. Nas mercadorias, os futuros do minério de ferro (CFR China) na SGX caíram 0,35%, enquanto os futuros do cobre caíram 0,91%.

A queda no setor dos recursos pode também estar ligada a notícias de que a Nvidia está a enfrentar novas restrições à exportação para a China, o que poderá custar milhares de milhões de dólares ao gigante tecnológico. Espera-se que estas novas regulamentações reduzam a procura de recursos industriais, como o cobre e certos minerais essenciais utilizados no fabrico de chips. Combinadas com a mais recente investigação de Trump, as notícias contribuíram para uma fraqueza mais ampla do mercado.

Os mercados europeus poderão em breve sentir os efeitos da intensificação da guerra comercial global, com os futuros de ações a apontarem para uma abertura mais baixa nos principais índices.