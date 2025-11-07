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Tesla aprova pacote salarial que pode fazer de Musk o primeiro "trilionário" da história

ARQUIVO - Elon Musk assiste à final do campeonato de luta livre da NCAA, sábado, 22 de março de 2025, em Filadélfia. (AP Photo/Matt Rourke, ficheiro)
ARQUIVO - Elon Musk assiste à final do campeonato de luta livre da NCAA, sábado, 22 de março de 2025, em Filadélfia. (AP Photo/Matt Rourke, ficheiro) Direitos de autor  Matt Rourke/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Matt Rourke/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
De Jeremiah Fisayo-Bambi com AP
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A votação ocorreu após semanas de intenso debate sobre historial de gestão de Musk no fabricante de automóveis elétricos e sobre se alguém deveria receber um salário tão exorbitante.

O homem mais rico do mundo, Elon Musk, teve na quinta-feira a oportunidade de se tornar o primeiro "trilionário" da história, após uma votação dos acionistas que deu ao CEO da Tesla ações no valor de 1 bilião de dólares, se atingir determinados objetivos de desempenho na próxima década.

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A votação seguiu-se a semanas de debate sobre o seu historial de gestão no fabricante de automóveis eléctricos e sobre a questão de saber se alguém merecia uma remuneração sem precedentes, suscitando comentários acalorados de pequenos investidores, fundos de pensões gigantes e até do Papa.

O debate foi realizado apenas três dias após a publicação de um relatório europeu que revela que as vendas de automóveis da Tesla voltaram a cair no mês passado, incluindo um colapso de 50% na Alemanha.

No final, mais de 75% dos votantes aprovaram o plano durante a assembleia anual de acionistas da empresa em Austin, no Texas.

"Um grupo fantástico de acionistas", disse Musk após a contagem final dos votos, acrescentando: "Não percam as vossas ações da Tesla".

Protesto fora do Capitólio estadual em Austin, Texas, quarta-feira, 5 de novembro de 2025, contra o pacote de pagamento proposto pela Tesla para o CEO Elon Musk
Protesto fora do Capitólio estadual em Austin, Texas, quarta-feira, 5 de novembro de 2025, contra o pacote de pagamento proposto pela Tesla para o CEO Elon Musk Jay Janner/ 2025 Jay Janner / Austin American-Statesman

Musk ganhou a votação com folga, demonstrando que os investidores ainda têm fé nele, apesar do declínio das vendas, da participação de mercado e dos lucros da Tesla - todos atribuíveis principalmente a Musk.

Devido ao seu envolvimento em teorias da conspiração e às suas incursões na política, tanto nos Estados Unidos (EUA) como na Europa, os clientes de automóveis abandonaram a empresa este ano.

Críticos acusam diretores de dependência de Musk

Apesar da oposição de vários grandes fundos, incluindo o CalPERS, o maior fundo de pensões público dos EUA, e o fundo soberano da Noruega, Musk viu o acordo sem precedentes ser aprovado por 75% dos votos, arrancando grandes aplausos da audiência na assembleia geral anual da empresa, na quinta-feira.

Dois observadores empresariais, a Institutional Shareholder Services e a Glass Lewis, também se opuseram ao pacote, o que irritou Musk ao ponto de lhes chamar "terroristas empresariais" numa recente reunião de investidores.

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Embora Musk tenha obtido a maioria dos votos, os críticos argumentam que o conselho de administração estava demasiado ligado ao patrão da Tesla, que o seu comportamento era demasiado imprudente nos últimos tempos e que as riquezas oferecidas eram demasiado elevadas.

"Ele já tem centenas de milhares de milhões de dólares na empresa e dizer que não vai ficar sem um trilião é ridículo", disse Sam Abuelsamid, analista da empresa de investigação Telemetry, que cobre a Tesla há quase duas décadas. "É absurdo que os acionistas pensem que ele vale tanto."

Os apoiantes disseram que Musk precisava de ser incentivado a concentrar-se na empresa enquanto trabalha para transformá-la nua potência de Inteligência Artificial (IA) usando software para operar centenas de milhares de carros Tesla autónomos - muitos sem volantes - e robôs Tesla implantados em escritórios, fábricas e casas fazendo muitas tarefas a cargo dos humanos.

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