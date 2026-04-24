Porque é que o investimento nas rotas de trânsito do Cáspio é crucial para a segurança energética?

A urgência de investir e reformular as rotas de trânsito continua a dominar as prioridades governamentais na região do Cáspio, tal como a instabilidade dos fornecimentos, o custo do petróleo e as realidades logísticas globais.

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Anar Habib, negociante sénior de destilados médios na SOCAR, sublinhou que o investimento deve fluir para as infraestruturas nesta parte do mundo para garantir um futuro mais estável.

"O Azerbaijão é uma verdadeira porta de entrada para o movimento entre o Oriente e o Ocidente, e o investimento nesta parte do mundo é crucial, particularmente para realçar a situação geopolítica aqui, onde os obstáculos estão agora a ser removidos", disse.

Altos executivos, comerciantes e decisores políticos reuniram-se em Baku para o segundo Fórum de Comércio e Logística de Petróleo do Cáspio e da Ásia Central, que se centrou no futuro dos fluxos de energia na Eurásia e na importância crescente do chamado Corredor do Meio.

Askar Ismayilov, consultor para a Ásia Central no Global Gas Centre, afirmou que a Ásia Central terá de desenvolver novas rotas para estabilizar o fornecimento de gás à Europa e, em última análise, um novo gasoduto para ligar cinco países da Ásia Central.

"Verificamos que a procura de gás no Uzbequistão atingiu 20 mil milhões de metros cúbicos por ano. Estamos em conversações estreitas com o governo do Turquemenistão para garantir compromissos de fornecimento de gás".

"Sabemos que têm um contrato com a China, por exemplo, e que estão a trabalhar na implementação de um gasoduto do Turquemenistão através do Afeganistão e do Paquistão até à Índia.

Ismayilov afirmou que, para além do potencial de estabilidade do aprovisionamento, o anel de gás também ajudaria a impulsionar as suas economias.

Vemos mais potencial no Azerbaijão, passando pela Arménia e pela Turquia, e penso que o gás do Turquemenistão e o gás potencial do Cazaquistão também iriam para a Europa", sublinhou.

Através do Mar Cáspio

O Corredor Central liga atualmente a China e a Ásia Central à Europa através do Mar Cáspio, do Sul do Cáucaso e da Turquia, oferecendo uma rota alternativa para a energia e o comércio entre os mercados asiáticos e ocidentais.

Dado que as cadeias de abastecimento tradicionais enfrentam perturbações, os governos e as empresas procuram diversificar as rotas de transporte e reduzir o risco geopolítico.

Estão a ser avaliadas as capacidades atuais dos principais gasodutos do corredor, incluindo o Consórcio de Gasodutos do Cáspio (CPC), Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), Baku-Supsa e outros, prevendo-se alterações logísticas na sequência da potencial abertura do corredor de Zangezur.

Segurança do gás na Ásia Central e no Sul do Cáucaso

Assylbek Jakiyev, presidente do Petro Council Kazakhstan, afirmou que é fundamental que os países da Ásia Central e do Sul do Cáucaso se unam, apontando a guerra Rússia-Ucrânia como um dos maiores desafios que o seu país enfrenta.

"80% do petróleo passa pelo oleoduto CPC - é por isso que o Corredor Central é muito importante e o Cazaquistão está definitivamente a procurar rotas alternativas e investidores que possam apoiar esta rota. O Cazaquistão está a trabalhar arduamente com a SOCAR para promover a diversificação", afirmou.

"Ainda assim, o Cazaquistão tem estado altamente dependente do sistema de transportes russo, mas estamos a fazer um grande trabalho para diversificar a nossa carteira", acrescentou.

Os esforços para reduzir os tempos de trânsito terrestre centram-se na digitalização, na harmonização aduaneira, na modernização de navios e vagões e na modernização dos caminhos-de-ferro.

As capacidades dos portos de Alyat e Dübəndi, no Azerbaijão, Aktau e Kuryk, no Cazaquistão, e Kulevi, na Geórgia, estão a ser analisadas tendo em conta o aumento do volume de carga.

Colin Nesbeth, fundador e diretor executivo da Central Asia Marketing, reconheceu a dimensão do desafio.

"Está tudo muito bem [dizer] 'Ah, temos de procurar diversificar as rotas, oh Rússia', mas no final do dia, o gasoduto continua a passar pela Rússia".

Nesbeth afirmou que o facto de a Rússia ter anunciado que "não vai colocar mais crude no oleoduto Druzhba, que vai para a Alemanha através do Cazaquistão... [significa que a situação não está a melhorar".

O presidente sublinhou o valor de um compromisso mais estreito com o Azerbaijão.

"Trabalhar com os governos, com o governo do Azerbaijão. Seria uma ajuda para todos e seria uma proteção contra estes custos voláteis e significativos para as empresas individuais - seria muito melhor para elas".

O papel do Azerbaijão

O Azerbaijão situa-se no centro do corredor, ligando o petróleo e os produtos refinados da Ásia Central e da bacia do Cáspio aos mercados mundiais através de oleodutos, portos e redes ferroviárias.

Os líderes do setor afirmam que a procura de rotas logísticas alternativas acelerou desde a guerra na Ucrânia e a reformulação dos mercados mundiais da energia.

A instabilidade no Irão e as repetidas perturbações no tráfego através do Estreito de Ormuz restringiram ainda mais a circulação de energia e mercadorias.

Os participantes concordaram que a região do Cáspio poderá desempenhar um papel mais importante nos mercados energéticos mundiais na próxima década, não só no que respeita ao petróleo e ao gás, mas também como uma rota de trânsito fundamental para novas parcerias comerciais e energéticas.

Shehryar Omar, diretor executivo do Instituto de Petróleo do Paquistão, disse à Euronews que a Ásia Central e o Cáucaso do Sul também devem olhar mais para sul.

"O Paquistão é um país dependente do gás - cerca de 35% da nossa energia é gás. Como resultado do declínio das reservas domésticas, celebrámos contratos de GNL há alguns anos e agora, porque o GNL deixou de fluir nos últimos dois meses, tivemos cortes de energia e problemas relacionados", disse.

"Os países da Ásia Central têm de olhar especificamente para o Paquistão e para o Sul da Ásia em geral, em termos de investimento em infraestruturas para levar o seu gás para Sul", acrescentou.

John Patterson, presidente da câmara de Comércio Britânica no Azerbaijão, vive no país há quase 30 anos.

"Temos agora um gasoduto que vai de Sangachal, seguindo a rota do BTC até à Turquia, continuando depois através do TANAP até à Europa e terminando em Itália", afirmou.

"Atualmente, creio que temos 11 países ligados por este gasoduto. Têm um interesse comum no gasoduto, pelo que a segurança do gasoduto é a segurança desses 11 países".

As guerras, os mercados instáveis, a interrupção do abastecimento da Europa e um futuro imprevisível estão a obrigar os governos e as empresas a procurar cadeias de abastecimento mais resistentes.

A corrida ao desenvolvimento de novos corredores através da Eurásia está a acelerar, colocando a região do Cáspio firmemente no mapa global da energia e do trânsito.