Mulheres brilham na Berlinale

As mulheres são as grandes vencedoras do Festival de Cinema de Berlim. Levaram para casa os grandes prémios do júri, presidido por M. Nigght Shyamalan. O principal, o Urso de Ouro, foi para Carla Simòn, a realizadora espanhola do Filme “Alcarràs”.

O filme, que conta com atores que não são profissionais, acompanha a vida e as dificuldades da família Solé. Esta família da Catalunha produz pêssegos há três gerações em terras de proprietários ricos, que decidem tirar árvores para instalar painéis solares.

A francesa Claire Denis venceu o prémio de melhor realização com “Avec Amour et Acharnement”. O filme acompanha Sara e Jean, um casal que vive uma relação amorosa estável há dez anos. Quando se conheceram, Sara vivia com François, o melhor amigo de Jean, que agora está de volta.

Meltem Kaptan venceu o prémio de melhor interpretação, em “Rabiye Kurnaz contra George W. Bush”, a história de uma mãe que vê o filho ser preso injustamente. Kaptan dedicou o prémio a Rabiye Kurnaz e a todas as mães “que tem um amor pelos filhos mais forte que as fronteiras”.