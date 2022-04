Flora mundial em mostra na Saatchi Gallery de Londres

A mais fascinante flora do mundo está em exposição na Saatchi Gallery de Londres, no Reino Unido.

Desde imagens macro de micro fungos, às flores coloridas do jardim...

A exposição de arte botânica e fotografia, organizada pela Royal Horticultural Society (RHS) do Reino Unido, reúne uma gama diversificada de artistas de todo o mundo, profissionais e amadores.

"Estamos a assistir a um certo ressurgimento do interesse pelas plantas numa perspetiva fotográfica, desde a pandemia da Covid, porque as pessoas estavam à procura de coisas para fotografar, à procura de uma saída para a sua criatividade. As plantas estão perto de casa, e podem encontrá-las em qualquer lugar", refere Sian Tyrrell da RHS.

O arquiteto norte-americano Sanjay Jani é um dos que se dedicou à fotografia durante a pandemia da Covid-19, cativado pelas cores do seu jardim e da vizinhança local.

As suas sete imagens em exposição simbolizam um arco-íris.

Jani acredita que "uma boa arquitetura vai agarrá-lo e convidá-lo a entrar. E revela-se... E excita-te com todos os reflexos, as sombras, o espaço e diz-te mais do que pensavas quando entraste. Eu olho para as flores da mesma maneira".

As áreas inundadas após o devastador maremoto, de 2011, no Japão, deram lugar a colónias de plantas costeiras, nas zonas interiores do país.

A artista japonesa, Mitsuko Kurashina conta que "a__pós o tsunami, as pessoas passaram por um período muito difícil, mas as plantas continuaram a crescer. O meu desejo é devolver a força às pessoas, que irão olhar para este trabalho".

Uma expedição nos Andes e na Patagónia do Norte inspirou estas pinturas de flores de Viola, do artista britânico Nigel Pickering.

Mais tarde diagnosticado com um tumor cerebral agressivo, Nigel completou-as antes de falecer no ano passado.

Os participantes nesta mostra foram escolhidos por um júri bastante rigoroso.

Foram atribuídas medalhas de ouro, prata e bronze e, também, outras distinções especiais.

A exposição de arte botânica e fotografia decorre na Saatchi Gallery de Londres até ao dia 29 de abril.