Colin Farrell e Harry Styles chamam a atenção nas águas do Lido no Festival de Veneza

Colin Farrell navega nas águas de Veneza e chama a atenção no Festival de Veneza. O ator irlandês está em Itália para a exibição de "The Banshees of Inisherin", em competição para o "Leão de Ouro". Farrell e os colegas de elenco receberam grandes aplausos quando o filme terminou, com ovações de pé - provavelmente a reação mais entusiástica do público a um filme, em Veneza até agora.

O filme passa-se numa ilha remota na costa ocidental da Irlanda. A história de dois amigos para toda a vida, Pádraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson), torna-se azeda quando um se recusa, de um dia para o outro, sem razão aparente, a falar com o outro.

Mas foi Harry Styles que causou a maior histeria na segunda semana do festival. Milhares de fãs esperavam o cantor, antigo vocalista dos One direction - e agora ator.

Presente esteve também Olivia Wilde, que chegou vestida de amarelo para apresentar o filme "Don't Worry Darling", exibido fora da competição do Festival de Veneza. A Bienal de Veneza termina no dia 11 de setembro com a entrega do Leão de Ouro.