Veronica Ryan distinguida com o Prémio Turner

Veronica Ryan foi a vencedora do Prémio Turner de 2022, a distinção mais prestigiada no mundo das artes visuais no Reino Unido. Aos 66 anos de idade, a escultora nascida na ilha de Monserrate, nas Caraíbas, tornou-se na mais velha a receber o prémio que até 2017 estava reservado a artistas com menos de 50 anos.

"Mais vale tarde que nunca", desabafou após receber o galardão, e depois de ter gritado "Poder! Visibilidade!" quando o seu nome foi anunciado na cerimónia.

No seu trabalho destacam-se as homenagens aos imigrantes caribenhos que chegaram ao Reino Unido durante as décadas de 50 e 60.