Governo de França anuncia pacote de ajuda aos padeiros

O governo francês decide ajudar os padeiros. Com o aumento acentuado dos preços de produtos como a manteiga, farinha ou açúcar, juntamente com as astronómicas contas de eletricidade, várias padarias ameaçaram desligar os fornos

Com a pressão, as autoridades do país prestam auxílio a estas empresas e os fornecedores de energia aceitam renegociar os contratos.O pacote de ajuda aos 33 mil padeiros de França foi anunciado pelo ministro da Economia de França, Bruno Le Maire.

Com a crise longe de terminar, o anúncio de Le Maire alinha-se com a promessa feita no Eliseu que o "estado françês não abandonará os seus padeiros", fabricantes da típica baguette francesa que foi considerada como Património Cultural Imaterial da UNESCO.