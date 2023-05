De Euronews

Preaparativos finais para o Festival Eurovisão da Canção em Liverpool. Evento pode injetar mais de 28 milhões de euros na economia de Merseyside

A cidade de Liverpool, famosa pela música e pelas bandas que aí nasceram, por exemplo os Beatles, aguarda, com grande expectativa, pelos participantes no Festival Eurovisão da Canção.

“Eu diria que a cidade está em alta. Para ser honesto com você, estamos realmente ansiosos com o Festival. Onde quer que você vá, há sinais do Festival da Eurovisão. Todos estão animados. Vai ser bom!“, afirma um residente na cidade inglesa.

Um outro residente em Liverpool considera que o evento “vai trazer muito dinheiro para a cidade. O negócio da hotelaria, dos pubs e até os táxis. Vai ser brilhante para a cidade”

Para alguns refugiados ucranianos, cujo país ganhou o Festival da Eurovisão no ano passado, Liverpool agora é o lar.

Sobre o fato de Liverpool receber o Festival, um dos refugiados manifesta o seu apoio: “Eu acho que é bastante justo porque o Reino Unido ajudou muito a Ucrânia.”

“Está previsto que o Festival da Eurovisão injete 25 milhões de libras na economia em Merseyside e que além disso haverá um aumento de 5% em termos de turistas europeus que vêm a esta cidade todos os anos," revela o correspondente da Euronews, Luke Hanrahan.

Dentro da arena, no Albert Dock de Liverpool, o cenário foi desenhado de acordo com o tema "união, celebração e comunidade". A banda sonora do evento deste ano foi escrita pelo compositor ucraniano Michael Nekrasov

O Festival Eurovisão da Canção deveria acontecer na Ucrânia mas a invasão russa não o permite. Liverpool entrou como cidade substituta e pretende deixar os ucranianos orgulhosos.