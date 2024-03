Veja a nossa seleção das melhores participações nos Sony World Photography Awards 2024. O concurso aberto deste ano foi avaliado por Daniel Blochwitz, um curador do Foto Festival em Lenzburg, Suíça.

A Organização Mundial da Fotografia revelou os vencedores das categorias e a lista de finalistas do concurso aberto dos conceituados Prémios Mundiais de Fotografia Sony 2024, que apresenta as melhores imagens individuais de todo o mundo.

Entre elas, Ana Skobe, da Eslovénia, apresenta "Falling Out of Time", que capta a elegância de um farol contra um céu ao entardecer, e Ian Ford, do Reino Unido, apresenta "Caiman Crunch", um momento emocionante de um jaguar a atacar um crocodilo jacaré.

Foram enviadas 395 mil imagens de mais de 220 países e territórios para serem consideradas no concurso.

Explore as nossas galerias de fotografias que apresentam os vencedores em cada uma das dez categorias, desde arquitetura, estilo de vida, retratos, viagens, vida selvagem e mundo natural, juntamente com uma seleção das nossas imagens favoritas que chegaram à lista restrita.

Galeria dos vencedores

O derradeiro vencedor do prestigiado concurso aberto será revelado durante a grande cerimónia dos Prémios em Londres, a 18 de abril.

Favoritas da lista restrita

As imagens vencedoras e pré-seleccionadas serão apresentadas como parte da exposição dos Sony World Photography Awards na Somerset House, em Londres, de 19 de abril a 6 de maio de 2024, e viajarão depois para diferentes locais.