Taylor Swift é agora a cantora mais rica do mundo

Os números chegaram e agora é oficial: Taylor Swift é a cantora mais rica do mundo, com um património líquido estimado em 1,6 mil milhões de dólares (cerca de 1,45 mil milhões de euros).

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Ultrapassou Rihanna e ocupa agora o segundo lugar na lista geral dos músicos mais ricos, logo atrás de Jay-Z, que tem um património líquido de 2,5 mil milhões de dólares (cerca de 2,2 mil milhões de euros).

Enquanto Rihanna (1,4 mil milhões de dólares de património líquido) ainda detém o título de "música mais rica de todos os tempos", tendo atingido um pico de património líquido de 1,77 mil milhões de dólares (cerca de 1,6 mil milhões de euros), Swift pode em breve estar a caminho de reivindicar esse título também.

A Forbes confirmou a notícia, atualizando a situação financeira de Swift após o êxito histórico da sua digressão Eras, e calcula que 600 milhões de dólares da riqueza de Swift provêm das receitas da digressão e dos direitos de autor, outros 600 milhões do valor do seu catálogo musical e 125 milhões de dólares de investimentos imobiliários.

Swift também terá ganhado 100 milhões de dólares só com os direitos de transmissão do Spotify no ano passado, graças, em grande parte, ao seu álbum de 2022 "Midnights" e à versão regravada de 2023 de "1989", "1989 (Taylor's Version)".

O que diferencia Swift é que, ao contrário de muitos músicos, a sua fortuna provém principalmente da sua carreira musical e é a única na história a atingir um património líquido de 10 dígitos, principalmente com as vendas de álbuns e atuações ao vivo, em vez de empreendimentos empresariais.

Conseguiu pela primeira vez o estatuto de multimilionária em outubro de 2023.

Taylor Swift terminou a parte europeia da sua digressão Eras Tour em agosto e deverá encerrá-la no final deste ano. A última etapa começa nos EUA a 18 de outubro, antes de terminar a Eras Tour no Canadá no início de dezembro.

A estrela pop apoiou recentemente a candidatura de Kamala Harris à presidência, para grande desgosto de Donald Trump, que previu que a cantora iria "pagar um preço" em resultado disso. O apoio (autêntico) de Swift levou-o mesmo a partilhar nas redes sociais uma mensagem (nada louca) onde se lia "I HATE TAYLOR SWIFT".