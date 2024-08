Taylor Swift encontra-se com crianças sobreviventes do ataque em Southport

A estrela pop recebeu nos bastidores as famílias das vítimas do ataque com faca em Southport. Antes do início da atuação em Wembley, Swift falou em privado com as famílias das três meninas mortas no ataque de 29 de julho.

Taylor Swift encontrou-se com as famílias das crianças que foram feridas noataque com faca de Southport, no mês passado.

A estrela pop recebeu as famílias nos bastidores no Estádio de Wembley, onde se realizam os últimas concertos de Swift na Europa como parte da sua digressão mundial Eras Tour.

Nas fotografias publicadas no TikTok por uma mãe, Sami Foster, cujas duas filhas, Hope e Autumn, se encontraram com a cantora em Wembley, Swift posa com as duas raparigas, uma delas com uma ligadura a cobrir o antebraço esquerdo.

A mãe de Swift, Andrea Swift, também é vista a posar com a família de Foster.

"Desenhaste estrelas à volta das minhas cicatrizes...", escreveu Foster na sua legenda, referindo-se à canção "Cardigan" de Swift. "O maior agradecimento a @Taylor Swift e à sua mãe por terem tornado possível a noite mais mágica para todos nós - obrigado por terem trazido a Hope e a Autumn pura felicidade ontem à noite e sempre."

Não houve nenhuma confirmação de quantas famílias Swift conheceu, embora tenha sido relatado que a família de Foster não foi a única a estar com a cantora.

Swift não divulgou ou reconheceu publicamente as reuniões. No entanto, divulgou uma declaração após o ataque: "O horror do ataque de ontem em Southport está a inundar-me continuamente, e estou completamente em choque... A perda de vidas e de inocência, e o trauma horrível infligido a todos os que lá estavam, às famílias e aos socorristas. Eram apenas crianças pequenas numa aula de dança. Não sei como transmitir as minhas condolências a estas famílias".

Foi noticiado antes do início da sua atuação em Wembley que a cantora tinha contactado em privado as famílias das três crianças mortas no ataque de 29 de julho - Bebe King, 6, Elsie Dot Stancombe, 7, e Alice da Silva Aguiar, 9.

O ataque mortal teve lugar numa aula de dança ao som da música de Swift, em 29 de julho. Oito outras crianças e dois adultos também ficaram feridos no incidente. Um rapaz de 17 anos foi detido e acusado de três homicídios, 10 tentativas de homicídio e posse de arma branca.

As cinco noites de Swift em Wembley vêm na sequência do cancelamento de três noites em Viena, depois de as autoridades terem evitado um ataque terrorista planeado nessa cidade.

Swift tem mais uma noite em Londres antes de terminar a sua digressão Eras Tour na Europa e fazer uma pausa de dois meses. Regressa para a América do Norte e encerra a Eras Tour no Canadá: Toronto (14, 15, 16, 21, 22 e 23 de novembro) e Vancouver (6, 7 e 8 de novembro).