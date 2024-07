Taylor Swift "em choque" com esfaqueamentos em Southport

A cantora Taylor Swift diz estar "completamente em choque" após a morte de duas crianças que participavam numa aula de dança inspirada na sua música em Southport, no Reino Unido.

Na sequência das notícias de que duas crianças foram mortas e outras nove pessoas ficaram feridas após um ataque à faca em Southport, uma cidade costeira perto de Liverpool, durante um evento de dança temático de Taylor Swift, a cantora partilhou uma mensagem no Instagram sobre o ataque mortal.

"O horror do ataque de ontem em Southport está a tomar conta de mim continuamente e estou completamente em choque", disse ela. "A perda de vidas e de inocência, e o trauma horrível infligido a todos os que lá estavam, às famílias e aos socorristas. Eram apenas crianças pequenas numa aula de dança".

A mensagem concluía: "Não sei como transmitir as minhas condolências a estas famílias".

A tragédia, que teve lugar no The Hart Space em Hart Street na segunda-feira foi descrita pelo deputado de Southport Patrick Hurley como a "pior atrocidade de que há memória" a afetar a zona.

Hurley afirmou: "A cidade está de luto. A cidade está em estado de choque. As pessoas conhecem Southport, Southport é uma cidade costeira tranquila, uma estância balnear costeira. Isto provocou ondas de choque em toda a comunidade".

Seis dos feridos permanecem em estado crítico.

Um jovem de 17 anos de Banks, em Lancashire, nascido em Cardiff, no País de Gales, foi detido por suspeita de homicídio e tentativa de homicídio.

Os fãs de Taylor Swift também se encarregaram de angariar mais de 20.000 libras para as vítimas, através de uma página Just Giving, onde as pessoas podem contribuir para os custos do funeral e para o apoio às vítimas.

A organizadora, Cristina Jones, escreveu: "Estamos a trabalhar com o Alder Hey Children's Hospital para ajudar a angariar fundos para as famílias afetadas pela tragédia em Southport e para angariar fundos para o funeral dos dois jovens Swifties que faleceram tragicamente".

Desde a notícia do ataque devastador, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, emitiu uma declaração à BBC: "Sei que todo o país está profundamente chocado com o que viu e ouviu. Sei que falo em nome de toda a gente em todo o país ao dizer que os nossos pensamentos e condolências estão com as vítimas, as suas famílias, os seus amigos e a comunidade em geral e é quase impossível imaginar a dor que estão a passar e o trauma que estão a passar".

"Quero agradecer aos serviços de emergência e à polícia de Merseyside que tiveram de responder às circunstâncias mais difíceis de hoje".

O Rei Carlos também emitiu uma declaração nas redes sociais, escrevendo: "A minha mulher e eu ficámos profundamente chocados com o horrível incidente de hoje em Southport. Enviamos as nossas mais sentidas condolências, orações e profundas condolências às famílias e entes queridos daqueles que tão tragicamente perderam as suas vidas, e a todos os que foram afetados por este ataque verdadeiramente terrível".

O Príncipe e a Princesa de Gales, William e Catherine, escreveram num post separado: "Como pais, não conseguimos imaginar o que as famílias, amigos e entes queridos dos mortos e feridos em Southport estão a passar hoje".

E continuaram: "Enviamos o nosso amor, pensamentos e orações a todos os envolvidos neste ataque horrível e hediondo. Agradecemos também à equipa de emergência que, apesar de se ter deparado com as cenas mais horríveis, demonstrou compaixão e profissionalismo quando a comunidade mais precisava de si".