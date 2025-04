Cantor Liam Payne morre depois de cair da janela de um hotel em Buenos Aires

De euronews com AP

Liam Payne, antigo vocalista da famosa banda One Diretion, foi encontrado morto na quarta-feira depois de cair da varanda de um hotel em Buenos Aires, Argentina.

A polícia de Buenos Aires informou num comunicado que Payne, de 31 anos, caiu do terceiro andar do Hotel Casa Sur, no elegante bairro de Palermo, na capital argentina, tendo sofrido "ferimentos extremamente graves". Os médicos confirmaram a sua morte no local, segundo um comunicado.

"Saltou da varanda do seu quarto"

Pablo Policicchio, diretor de comunicação do Ministério da Segurança de Buenos Aires, disse à Associated Press que Payne 'saltou da varanda do seu quarto'. A polícia acorreu ao hotel em resposta a uma chamada de emergência pouco depois das 17 horas locais, alertando para um "homem agressivo que pode estar sob a influência de drogas ou álcool".

Na chamada telefónica, a que a AP teve acesso, ouve-se o gerente do hotel dizer que "um hóspede sob a influência de drogas e álcool.... está a destruir o quarto todo e precisamos que nos enviem alguém, por favor". A voz do gerente tornou-se mais ansiosa à medida que a chamada prosseguia, referindo que o quarto tinha uma varanda.

Alberto Crescenti, chefe do sistema de emergência médica do Estado, disse ao canal de televisão argentino Todo Noticias que as autoridades estavam a investigar as circunstâncias da sua morte e a realizar uma autópsia.

Centenas de fãs no local do acidente

Payne declarou no passado que tinha lutado contra o alcoolismo e, em julho de 2023, publicou um vídeo no seu canal do YouTube em que afirmava ter estado sóbrio durante seis meses após ter recebido tratamento.

Depois da notícia da sua morte, dezenas de fãs dos One Direction vieram de todas as partes de Buenos Aires para o Hotel Casa Sur, formando filas que se estendiam até à rua isolada fora do hotel, onde a polícia estava de guarda. Investigadores forenses foram vistos a sair do hotel, de onde o corpo de Payne foi retirado cerca de três horas após a queda. Jovens raparigas, que filmavam com os seus telemóveis, expressaram o seu choque e tristeza enquanto um memorial improvisado com filas de velas e ramos de flores crescia rapidamente à porta do hotel.

"Não pensei que ele fosse morrer tão jovem", disse Isabella Milesi, 21 anos, à AP.

Sucesso com os One Diretion e carreira a solo

Payne era um dos cinco membros dos One Diretion, que se formaram quando cada um deles fez uma audição para o concurso de canto britânico "The X Fator" em 2010, dois anos após a primeira tentativa de Payne de entrar no programa. Na segunda vez, com 16 anos, Payne cantou uma versão de "Cry Me a River" de Michael Bublé, parecendo nervoso no início, mas aquecendo com os aplausos do público.

Depois de cada cantor não ter conseguido passar na competição como artista a solo, Simon Cowell e os seus colegas juízes juntaram Payne, Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson no que viria a ser uma das mais bem sucedidas boys bands, apesar de terem perdido a competição.

Depois da sua ascensão meteórica à fama, Payne disse que demorou algum tempo a adaptar-se aos olhos do público. "Acho que nunca nos habituamos a isso, é um pouco louco para nós ver as pessoas terem esse tipo de ideia sobre nós e o que fazemos", disse numa entrevista de 2013 à AP, depois de contar uma experiência em que um fã ficou em choque depois de o conhecer.

Após a dissolução do grupo, Payne, tal como cada um dos seus antigos companheiros de banda, embarcou numa carreira a solo, orientando-se para EDM e o hip-hop. O seu single de 2017, "Strip That Down", com a participação de Quavo, chegou ao Top 10 da Billboard e manteve-se nas tabelas durante vários meses. Em 2019, lançou o álbum "LP1" e o seu último lançamento - um single intitulado "Teardrops" - foi lançado em março.