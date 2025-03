França pós-#MeToo posta à prova com julgamento de Gérard Depardieu por agressão sexual

O julgamento de Gérard Depardieu por agressão sexual é um momento crucial para a França, testando a sua prontidão para enfrentar a violência sexual, especialmente quando cometida por ícones culturais reverenciados na era pós-#MeToo.

Gérard Depardieu, o ator mais famoso de França, vai enfrentar não só duas mulheres que o acusam de agressão sexual, mas também uma nação há muito criticada por ignorar os abusos cometidos por figuras poderosas, quando o seu julgamento começar esta segunda-feira.

O ator de 76 anos é acusado de ter agredido uma assistente de cenografia e uma assistente de realização durante as filmagens de Les Volets Verts, em 2021. Embora mais de 20 mulheres tenham acusado publicamente Depardieu de má conduta sexual, este é o primeiro caso a chegar a julgamento.

O julgamento histórico é visto como o caso mais significativo pós-#MeToo em França e levanta uma questão fundamental: estará o país, conhecido pela sua cultura de sedução, finalmente preparado para responsabilizar os seus gigantes culturais?

Os procuradores dizem que Depardieu prendeu uma das mulheres com as suas pernas antes de a apalpar na cintura e nos seios em frente de testemunhas. A alegada vítima, de 54 anos, descreveu o comportamento do ator numa entrevista de 2021 ao Mediapart, recordando como Depardieu gritou que "nem sequer conseguia levantá-lo" devido ao calor, antes de dizer: "Vem tocar no meu grande guarda-sol. Vou enfiá-lo na tua [...]". Segundo ela, ele agarrou-a com força e teve de ser afastado por guarda-costas.

Uma segunda mulher, uma assistente de realização de 34 anos, alegou ter sido apalpada tanto no cenário como na rua. Como é comum nestes casos, as identidades das queixosas foram mantidas confidenciais para proteger as vítimas.

Depardieu nega todas as acusações. Axel Schmidt/AP

Depardieu negou todas as acusações. Numa carta aberta publicada no jornal Le Figaro em outubro de 2023, declarou firmemente: "Nunca, mas nunca, abusei de uma mulher. Pensar que magoei alguém ou que fiz com que se sentisse desconfortável é intolerável para mim". E acrescentou: "Só fui culpado de ser demasiado amoroso, demasiado generoso ou de ter um temperamento demasiado forte".

O advogado de Depardieu, Jérémie Assous, considerou o processo infundado e afirmou que o ator, que foi recentemente submetido a um bypass quádruplo e sofre de diabetes, irá estar presente no julgamento, com pausas programadas para se adaptar à sua saúde.

Em França, uma cultura lenta a enfrentar os abusos tornou o julgamento ainda mais pungente. Enquanto Hollywood se deixou levar rapidamente pelo movimento #MeToo, a indústria cinematográfica francesa adoptou uma abordagem mais relutante. Alguns rejeitaram o movimento como incompatível com os valores franceses, argumentando que representava uma ameaça à liberdade de expressão e à cultura de flirt do país.

Muitos argumentam que o facto de Roman Polanski, condenado por sexo ilícito com uma menor nos EUA e acusado por várias outras mulheres, poder continuar a viver e a trabalhar em França sem grandes consequências, é indicativo da atitude mais geral do país. O seu Prémio César de Melhor Realizador em 2020 provocou protestos, incluindo o da atriz Adèle Haenel, que abandonou a sala em sinal de desagrado.

Mas a mudança pode estar a acontecer. Em fevereiro, o realizador Christophe Ruggia foi condenado por ter abusado sexualmente de Haenel quando esta era criança. Haenel, que já tinha abandonado a indústria cinematográfica em protesto, é agora uma voz proeminente na luta contra o abuso. Judith Godrèche, outra figura de destaque, acusou os realizadores Benoît Jacquot e Jacques Doillon de a terem explorado sexualmente quando era adolescente - alegações que ambos negam.

No entanto, mesmo perante uma cultura em mudança, continua a haver resistência. Em 2018, mais de 100 mulheres francesas proeminentes, incluindo a atriz Catherine Deneuve, assinaram uma carta aberta no Le Monde defendendo aquilo a que chamaram a "liberdade de incomodar", argumentando que o flirt não deve ser equiparado a assédio.