Claudia Cardinale, estrela de “8½” e “O Leopardo”, morre aos 87 anos

A artista faleceu na terça-feira à noite, rodeada pela família, na sua casa em Nemours, perto de Paris. “Ela deixa-nos o legado de uma mulher livre e inspiradora, tanto como mulher como artista”, cita o Corriere della Sera, referindo-se ao comunicado do seu agente, Laurent Savry.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Claudia Cardinale protagonizou mais de 100 filmes e produções para televisão, mas ficou mais conhecida por personificar a pureza juvenil em “8½”, de Federico Fellini, no qual contracenou com Marcello Mastroianni em 1963.

A atriz também foi elogiada por seu papel como Angelica Sedara na premiada adaptação cinematográfica de Luchino Visconti do romance histórico “O Leopardo”, no mesmo ano, e como uma prostituta reformada no spaghetti western “Era uma vez no Oeste”, de Sergio Leone, em 1968.

Numa conferência de imprensa em Roma, em 9 de julho de 1965 AP Photo/Mario Torrisi

Cardinale começou a sua carreira no cinema aos 17 anos, depois de vencer um concurso de beleza na Tunísia, onde nasceu de pais sicilianos que emigraram para o Norte de África. O concurso levou-a ao Festival de Cinema de Veneza, onde chamou a atenção da indústria cinematográfica italiana.

Antes de entrar no concurso de beleza, queria ser professora”.

“O facto de estar a fazer filmes é apenas um acidente”, recordou Cardinale ao receber um prémio pelo conjunto da sua obra no Festival de Cinema de Berlim, em 2002. “Quando me perguntaram ‘queres fazer cinema?’, respondi que não e eles insistiram durante seis meses.”

O seu sucesso veio na esteira da fama internacional de Sophia Loren e ela foi considerada a resposta italiana a Brigitte Bardot. Embora nunca tenha alcançado o nível de sucesso da atriz francesa, ela foi considerada uma estrela e trabalhou com os principais diretores da Europa e de Hollywood.

Alain e Anouchka Delon (filha do ator) em Cannes, em 14 de maio de 2010. AP Photo/Joel Ryan

“Deram-me tudo”, disse Cardinale. “É maravilhoso viver tantas vidas. Já vivi mais de 150 vidas, mulheres totalmente diferentes.”

Um dos seus primeiros papéis foi o de uma rapariga siciliana vestida de preto na comédia clássica de 1958 “Big Deal on Madonna Street”. O filme foi produzido por Franco Cristaldi, que geriu o início da sua carreira e com quem ela foi casada de 1966 a 1975.

A morena sensual de olhos enormes era frequentemente escolhida para interpretar mulheres apaixonadas. Como tinha uma voz grave e falava italiano com um forte sotaque francês, a sua voz foi dobrada nos seus primeiros filmes.

Claudia Cardinale como convidada especial do Maratona de Cinema Clássico de Budapeste - 6 de setembro de 2018. MTI/Illyés Tibor

A sua carreira em Hollywood trouxe apenas um sucesso parcial, porque ela não estava interessada em desistir do cinema europeu. No entanto, alcançou alguma fama ao contracenar com Rock Hudson na comédia de suspense de 1965 “Blindfold” e noutra comédia, “Don’t Make Waves”, com Tony Curtis, dois anos depois.

A própria Cardinale considerou o filme de 1966, “The Professionals”, dirigido por Richard Brooks, como o melhor dos seus filmes de Hollywood, onde contracenou com Burt Lancaster, Jack Palance, Robert Ryan e Lee Marvin.

Numa entrevista de 2002 ao Guardian, ela explicou que o estúdio de Hollywood “queria que eu assinasse um contrato de exclusividade, e eu recusei. Porque sou uma atriz europeia e estava indo para lá para fazer filmes”.

“E tive uma grande oportunidade com Richard Brooks, ‘Os Profissionais’, que é realmente um filme magnífico”, disse ela. “Para mim, ‘Os Profissionais’ é o melhor que fiz em Hollywood.”

Entre os seus prémios da indústria estava um Leão de Ouro pelo conjunto da sua obra, que recebeu no Festival de Cinema de Veneza quase 40 anos após a sua estreia no cinema.

Em 2000, Cardinale foi nomeada embaixadora da boa vontade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura para a defesa dos direitos das mulheres.

Era liberal, defendia fortes opiniões políticas e lutava pelos direitos das mulheres e dos homossexuais. Desde 1999, era embaixadora da boa vontade da UNESCO para os direitos das mulheres e, desde 2008, cavaleira da Ordem Nacional da Legião de Honra francesa.

Teve dois filhos. Um com Cristaldi e outro com o seu companheiro posterior, o realizador italiano Pasquale Squitieri.