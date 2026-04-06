Famoso ossário parisiense reabre portas aos visitantes

Por baixo da azáfama das avenidas de Paris, existe um império de silêncio. Vinte metros abaixo do solo, as "Catacumbas" (fonte em francês) não são apenas um labirinto de pedra, mas os guardiões de uma memória vertiginosa.

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Desde o século XVIII, este santuário alberga os restos mortais de milhões de parisienses. Das figuras anónimas da Revolução às grandes figuras da História, é a própria alma da capital que repousa aqui, congelada no calcário.

Após cinco meses de obras, necessárias por razões de conservação e de segurança, e para que a visita dos cerca de 600 mil visitantes seja o mais agradável possível, o sítio foi renovado.

"Trata-se dos mortos que morreram em Paris entre os séculos X e XVIII", explica Isabelle Knafou, diretora do lugar histórico, "por isso, mesmo que não saibamos exatamente quantos mortos existem, são milhões e nós temos a responsabilidade de preservar este lugar. E para preservar este lugar, era urgente fazer obras de melhoramento, instalações técnicas, ventilação, iluminação, eletricidade".

"As Catacumbas estão situadas em pedreiras de calcário, que são, de facto, ambientes que se movimentam a toda a hora. Portanto, há cursos de água e movimentos constantes na pedreira, o que significa que temos de consolidar, conservar e melhorar. Estamos num ambiente extremamente húmido", acrescenta.

"Tivemos de fazer todos os trabalhos em apenas cinco meses, com condições de acesso e de evacuação muito específicas. Tivemos pedreiros, eletricistas, todos a trabalhar juntos no subsolo, com ritmos muito específicos durante os cinco meses de trabalho", diz Camille Guérémy, cujo gabinete de arquitetura Artémis foi encarregado de realizar os trabalhos.

As Catacumbas de Paris - Arquivo AP Photo

Um pouco de história

A história das Catacumbas começou no final do século XVIII com uma grande crise sanitária. O cemitério dos Inocentes estava saturado e em mau estado em alguns sítios, ameaçando a saúde dos parisienses e obrigando ao encerramento dos locais de enterramento dentro das muralhas da cidade.

Em 1786, a cidade decidiu transferir os restos mortais de seis milhões de habitantes para as antigas pedreiras de calcário do Tombe-Issoire, a vinte metros de profundidade.

Inicialmente um simples depósito de ossos soltos, o local foi transformado em 1810 pelo inspetor Louis-Étienne Héricart de Thury.

Foi ele que concebeu esta arquitetura macabra: os fémures e os crânios foram cuidadosamente empilhados para formar paredes decorativas, pontuadas por placas gravadas e citações filosóficas.

Em pleno coração do bairro de Montparnasse, este labirinto de mais de um quilómetro, aberto ao público em 1809, tornar-se-á o maior ossário do mundo.