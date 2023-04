Da escola para o mar: as "competências azuis" como resposta à evolução da indústria marítima

As pessoas improvisaram em função das suas necessidades, o que criou uma paisagem fragmentada no mundo. Hoje temos uma economia global, em termos da ciência dos oceanos para o desenvolvimento sustentável e da economia azul na União Europeia. Deparámo-nos com este problema e, ao sermos proactivos, tentamos preparar a próxima geração para lidar com a questão.



Também abre outra questão, o que hoje chamamos literacia oceânica, o envolvimento em decisões e boas práticas que nos permitirão proteger o nosso oceano e o nosso planeta.