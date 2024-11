Telhados de zinco são históricos em Paris, mas criam um "efeito de forno"

Mais de 60 por cento dos telhados da capital francesa são feitos de chapa metálica. Poderão os históricos telhados de zinco serem adaptados às alterações climáticas?

Os telhados de zinco são uma caraterística histórica das casas em Paris.

Mais de 60 por cento dos telhados da capital francesa são feitos de chapa metálica e estão protegidos por regulamentos rigorosos de planeamento urbano.

No entanto, as suas propriedades de retenção de calor estão a colocar desafios no contexto das alterações climáticas.

Em 2022, Paris registou temperaturas superiores a 40 graus Celsius. Os moradores dizem que os telhados metálicos estão a tornar insuportável o calor no interior dos apartamentos do último andar.

Os telhados de zinco criam um "efeito de forno" em Paris, num contexto de subida das temperaturas

Os telhados de zinco de Paris foram popularizados por Georges-Eugène Haussmann durante o Segundo Império, como parte de um grande programa de renovação urbana.

Aude Michel é uma parisiense que vive num apartamento no último andar. "Quanto mais alto se sobe, mais quente fica", diz ela sobre o seu bloco de apartamentos.

"Pode chegar aos 60 ou 70ºC no tempo quente. Por isso, é claro, é um efeito de forno."

Perante o calor abrasador dos últimos verões, Michel teve de fazer modificações.

"Instalámos mantas de sobrevivência nas nossas persianas para evitar que o calor penetre demasiado depressa. Não é muito estético, mas ajuda-nos muito".

Os telhados de zinco podem ser "compatíveis" com as alterações climáticas

Luigi Avrillas é especialista na instalação de telhados de zinco e diz que é o material ideal porque não se torna poroso.

"Se for corretamente instalado, dura quase um século", diz ele. "Para mim, a relação qualidade-preço, tendo em conta a elegância do produto e a sua robustez, torna-o o melhor para coberturas em Paris."

Para tornar o material "compatível" com as alterações climáticas, Avrillas diz que é necessário equipar os telhados com isolamento para evitar que se tornem uma "caldeira térmica".

Arquiteto concebe coberturas de madeira para evitar o sobreaquecimento dos telhados de zinco

Eytan Levy, cofundador da Roofscapes, está a testar coberturas de madeira para evitar que o sol bata diretamente no metal.

Está a testar a sua ideia nos telhados da antiga Câmara Municipal no 14º arrondissement de Paris.

"Desenvolvemos um sistema de plataformas com estacas metálicas que atravessam o zinco para se ligarem aos pontos de suporte do edifício", diz Levy.

As suas leituras de temperatura de 30 de julho deste ano registaram 67C na superfície do telhado e 47C no interior do edifício sem as coberturas de madeira.

Com a proteção, as leituras foram de 35C no telhado e 29C no interior.

"Há uma diferença de cerca de 17 graus entre as partes do edifício expostas ao sol e as sombreadas", afirma.

Encontrar uma solução para o sobreaquecimento urbano de Paris é agora urgente.

"É claro que os telhados são uma questão de património, mas não se pode dizer a 80, 90 ou 100 mil pessoas para irem viver para outro lado", diz Pénélope Komites, vice-presidente da Câmara Municipal.