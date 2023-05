O ataque de um grupo russo anti-Kremlin dentro do território da Rússia pode ser prenúnico de importantes mudanças na guerra de invasão da Ucrânia. A semana foi também marcada pelo aniversário do Banco Central Europeu e por uma multa multimilionária contra a empresa gigante digital Meta.

A guerra na Ucrânia foi palco de um dos episódios mais bizarros desta semana: numa missão inusitada, um grupo paramilitar russo, que se opõe ao Presidente Putin e opera a partir da Ucrânia, atravessou a fronteira e foi atacar a região russa de Belgorod.

As autoridades russas ripostaram e retiraram civis, tendo acusado a Ucrânia do ataque. Disseram que a maioria dos atacantes foram mortos na operação contra-terrorista que levaram a cabo.

Mas o grupo que reinvindicou o ataque negou ter sofrido baixas antes de voltar à Ucrânia e prometeu lançar mais ataques de guerrilha contra alvos russos, para destruir o regime de Putin.

Aniversário do BCE

Entretanto, a União Europeia (UE) continua a digerir as consequências económicas da guerra, em particular os preços para os consumidores. Combater a inflação é a tarefa do Banco Central Europeu (BCE), que celebrou o seu 25º aniversário, esta semana.

Numa cerimónia em Frankfurt, na Alemanha, os oradores sublinharam as circunstâncias extraordinárias com que o BCE teve de lidar recentemente e os enormes problemas que tem pela frente.

"Confrontado com mudanças geopolíticas, transformações digitais e a ameaça de alterações climáticas, o BCE terá de enfrentar mais desafios", disse Christine Lagarde, presidente do BCE.

Multa contra a Meta

Há cinco anos, a UE criou o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados para garantir que os dados dos cidadãos têm maior maior proteção quando fazem operações em plataformas digitais.

No entanto, esta semana, os reguladores da UE aplicaram à Meta (empresa que gere das aplicações Facebook, Instagram e Whatsapp), uma multa recorde de 1,2 mil milhões de euros, por ter violado as regras durante anos.

A euronews entrevistou Isabelle Roccia, diretora-geral para a Europa da Associação Internacional de Profissionais da Privacidade, sobre o impacto da decisão.

"É, certamente, uma grande notícia e não apenas para os consumidores, mas também para qualquer organização que dependa de transferências de dados. É uma decisão importante pela multa em si - obviamente, 1,2 mil milhões de euros é muito dinheiro -, mas também é muito importante porque exige uma mudança de comportamento, uma mudança de prática da Meta, em primeiro lugar, mas também das organizações que transferem dados", explicou.

(Veja a entevista na íntegra em vídeo)