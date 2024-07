De Adeline Rochet, Programme Leader, Cambridge Institute for Sustainability Leadership

Se olharmos para o panorama geral, o desespero só é permitido por um breve momento. Depois, temos de voltar ao trabalho e continuar a lutar, porque a esperança é o laço mais forte partilhado por toda a humanidade, escreve Adeline Rochet.

Como cidadão francês, o resultado da primeira volta das eleições antecipadas em França é de partir o coração. Como ativista do clima, é um pesadelo absoluto.

Seja qual for o resultado final e a composição final do Parlamento, o clima e o ambiente estiveram manifestamente ausentes da campanha.

Como poderia ser de outra forma, quando a decisão de revogar o atual conjunto de deputados foi tão repentina e com a extrema-direita mais próxima do poder do que em qualquer outro momento desde a Segunda Guerra Mundial?

No entanto, as alterações climáticas não pararam durante o fim de semana: as imagens paralelas de uma vaga de extrema-direita "castanha" a tomar conta do mapa eleitoral francês, enquanto torrentes de lama tomavam conta de cidades alpinas, no Norte de Itália, na Áustria, na Suíça, eram verdadeiramente de gelar o sangue.

E todos os dias, o planeta aquece mais uma fração e perdemos um pouco mais de capital natural e de ecossistemas devido a atividades humanas descontroladas. A crise ambiental não se contenta em esperar pelo fecho das assembleias de voto.

Um impasse pode causar um outro impasse

Há ainda vários cenários em cima da mesa para a França, mas nenhum deles é realmente reconfortante: um governo de extrema-direita é uma séria ameaça à democracia, à paz civil e à igualdade e, provavelmente, só prejudicará o tecido social - quem sabe onde terminará a espiral descendente?

Mas mesmo um impasse entre três partidos políticos impedirá uma ação política significativa e impedirá a resolução dos problemas que levaram a França a esta situação, as causas do sofrimento e das preocupações dos cidadãos franceses.

A política francesa não foi concebida para o compromisso e a coligação; o sistema atual alimenta-se de confrontos claros e as hipóteses de resolver os defeitos da atual Constituição são cada vez mais reduzidas.

Pessoas caminham sob altas temperaturas no centro de Lyon, agosto de 2023 AP Photo/Laurent Cipriani

Nenhum dos cenários potenciais dará prioridade à transição para uma economia neutra em termos de clima e positiva em termos de natureza, apesar dos enormes benefícios que poderia trazer - desde que o Estado planeie para isso, crie as condições para concretizar as ambições, ponha dinheiro a sério em cima da mesa e crie confiança para que os investidores privados sigam nessa direção.

É um problema para a França, claro: o país pode não ser um grande emissor direto de gases com efeito de estufa, mas é, no entanto, a sétima potência económica mundial, com enormes emissões indiretas.

De facto, a população francesa consome anualmente, em média, o dobro dos recursos disponíveis no país.

A crise francesa vai agravar-se?

A interrupção dos atuais planos de investimentos sustentáveis em França provocaria a destruição de dezenas de milhares de postos de trabalho, a perda de ativos e de infra-estruturas que serão necessários para os mercados de amanhã, o que significaria uma recessão duradoura, destruindo um pouco mais o tecido social.

A nível externo, a mensagem seria terrível: se a França desiste de se empenhar na transição sustentável, porque é que os seus aliados hão-de tentar? O atual sentimento de motivação coletiva na "corrida para a limpeza" sofreria com a desistência da França.

Para a Europa, uma quebra francesa poderia escalar para o nível supranacional, criando as condições para uma minoria de bloqueio no Conselho Europeu contra qualquer iniciativa de política verde e/ou social, ameaçando o progresso a que assistimos na última década.

Abrandar agora a transição sustentável é um risco financeiro enorme, que aprofunda as desigualdades, uma vez que os mais vulneráveis serão os mais afectados pelas alterações climáticas e por uma transição mal planeada.

Uma turbina eólica funciona como um comboio de alta velocidade de Paris a Marselha, maio de 2024 AP Photo/Daniel Cole

Este é um quadro muito sombrio, mas que deve levar à renúncia. Uma vez que cada décimo de grau de aquecimento faz a diferença e cada espécie que se extingue é importante, a proteção do clima e do ambiente não pode ser colocada em segundo plano, à espera de uma governação mais favorável.

A tentação de desistir quando o contexto se torna tão difícil é forte e compreensível, a saúde mental pode estar em causa quando a sensação de impotência é tão forte.

Mas se olharmos para o quadro geral (do planeta e da humanidade), o desespero só é permitido por um breve momento, depois temos de voltar ao trabalho e continuar a luta, porque a esperança é o laço mais forte partilhado por toda a humanidade.

Sê a mudança que desejas ver

Agora, mais do que nunca, os atores da sociedade civil devem sentir-se capacitados para continuar e ultrapassar as dificuldades dos líderes políticos falhados.

Os cidadãos, as ONG, os sindicatos, os académicos e os líderes empresariais devem, e podem, dar um passo em frente para promover uma mudança positiva a partir da base.

A história está repleta de precedentes de mobilização popular bem sucedida: a queda do Muro de Berlim, as sufragistas e o fim do apartheid tiveram origem na sociedade civil e em atores privados.

Igualmente importantes são os outros níveis de governação em que os intervenientes privados se podem apoiar: o próprio conceito de desenvolvimento sustentável foi reconhecido pelas Nações Unidas na década de 1970 e sabemos que as cidades e as regiões estão na linha da frente para implementar eficazmente a transformação ecológica através das suas aquisições e investimentos.

Para os defensores do clima e da sustentabilidade, uma mudança global para governos autoritários será o início de uma nova era, mas não há necessidade de sentimentos fatais de que este é o fim de todas as nossas esperanças e mobilizações, desde que haja um esforço coletivo para imaginar como deve ser a próxima estratégia.

Hoje, o lema "Sê a mudança que desejas ver no mundo" soa mais correto do que nunca.

Adeline Rochet é líder de programa no Corporate Leader Group Europe do Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL).

