"Caminho do Amor" nas Cinque Terre reabre ao público

De Euronews

Trilho de um quilómetro, fechado durante 12 anos, proporciona vistas idílicas sobre o Mediterrâneo e as aldeia de Riomaggiore e Manarola. Visita só é possível comprando um ingresso.

PUBLICIDADE

Após 12 anos de espera, o famoso Caminho do Amor de Itália foi reaberto. Conhecido como o passeio mais romântico do mundo, o idílico trilho de um quilómetro ao longo da costa das Cinque Terre pode agora ser apreciado pelos habitantes locais das 8 às 19 horas.

Em agosto, os turistas poderão pagar 10 euros para reservar espaços de uma hora, com um máximo de 30 viajantes por sessão. O trilho, popular entre os visitantes, foi encerrado em 2012, depois de um deslizamento de terras ter danificado o passadiço e ferido quatro estrangeiros. Seguiu-se uma década de extensas reparações, com um custo estimado em 22 milhões de euros.

Agora, os românticos mais exigentes podem desfrutar do esplendor visual de Riomaggiore a Manarola, com vistas espectaculares sobre o Mar Mediterrâneo e coloridas delícias arquitectónicas.

Via dell'Amore: um trilho icónico nas Cinque Terre

O Caminho do Amor ou Via dell'Amore é um trecho icónico do caminho costeiro que atravessa Cinque Terre, um destino turístico de renome mundial na região da Ligúria, em Itália. Este caminho de um quilómetro de comprimento, que serpenteia entre as pitorescas aldeias de Riomaggiore e Manarola, oferece vistas deslumbrantes sobre o Mar Mediterrâneo e é Património Mundial da UNESCO.

A história deste caminho remonta ao início do século XX, quando foi construído durante a modernização da linha ferroviária entre Génova e La Spezia. Inicialmente concebido como uma rota prática para os trabalhadores dos caminhos-de-ferro, depressa se tornou um ponto de encontro romântico para os habitantes das aldeias vizinhas, dando origem ao seu nome evocativo.

Turismo sustentável nas Cinque Terre: reservas para evitar as multidões

Cinque Terre, com as suas cinco aldeias de cores vibrantes (Riomaggiore, Manarola, Vernazza, Monterosso e Corniglia) empoleiradas nas falésias, atrai milhões de visitantes todos os anos. No entanto, o turismo de massas tem colocado desafios à conservação deste frágil ecossistema. Para resolver este problema, as autoridades locais introduziram medidas para regular o fluxo de visitantes na Via dell'Amore.

A fim de preservar este tesouro natural e cultural, foi implementado um sistema de reserva para aceder à Via dell'Amore. Os visitantes devem agora reservar uma visita guiada de 30 minutos por uma pequena taxa, que também inclui a entrada no Castelo de Riomaggiore. Esta iniciativa procura equilibrar a experiência turística com a conservação do ambiente.

O que mais as Cinque Terre têm a oferecer?

A Via dell'Amore é apenas o início das maravilhas que Cinque Terre tem para oferecer. Os aventureiros podem explorar o Sentiero Azzurro, uma rota de caminhada mais extensa que liga as cinco aldeias ao longo de 12 quilómetros de deslumbrantes paisagens costeiras. Para aceder a estes trilhos, os visitantes devem adquirir o Cinque Terre Hiking Card, que permite a utilização das instalações do parque nacional.

Para aqueles que preferem combinar as caminhadas com outros meios de transporte, existe a opção de comprar um cartão que inclui o acesso aos trilhos e viagens ilimitadas no Cinque Terre Express. Este comboio liga Levanto, Cinque Terre e La Spezia, oferecendo uma forma conveniente de explorar a região.

A reabertura da Via dell'Amore constitui um marco importante na preservação e no usufruto sustentável de um dos mais belos destinos de Itália. Com as novas medidas implementadas, os visitantes podem agora experimentar a magia deste trilho lendário, contribuindo simultaneamente para a sua preservação para as gerações futuras.