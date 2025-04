ModaLisboa 2024 assinala relação entre a moda e a capital portuguesa

PUBLICIDADE

Outubro e outono andam de mãos dadas, salvo quando se trata dos desfiles da ModaLisboa que ocorrem por esta altura. Há muito que este mês acolhe a apresentação das coleções de primavera/verão de criadores que compõem a semana da moda lisboeta.

Este ano não foi exceção e a capital voltou a encher-se de entusiastas da moda, numa edição que teve como mote o termo “Singular”. Desta forma, a ModaLisboa pretende celebrar a relação simbólica entre a moda e a cidade de Lisboa, reforçando a sua dimensão no setor cultural “pelo foco no pensamento autoral e por uma abordagem multidisciplinar”.

“Além dos desfiles, a Lisboa Fashion Week é um evento de conversas, de exposições e de showcases, o que prova que a moda vai muito além do produto. É isso que a torna singular: parte do trabalho individual sobre uma experiência social coletiva, mas é capaz de falar para todas as pessoas, de ser tão intelectual quanto popular e de revelar realidades múltiplas de respeito, inclusividade e aceitação da diferença”, explicou Joana Jorge, diretora do projeto, em entrevista à Euronews.

Como é habitual, a ModaLisboa iniciou com o concurso de novos talentos Sangue Novo, que este ano aconteceu no MUDE – Museu do Design. Dez jovens criativos tiveram a oportunidade de mostrar as suas coleções e de estrear a passerelle do evento.

Entre as propostas apresentadas no Sangue Novo da 63ª Lisboa Fashion Week destacaram-se as de Dri Martins, Duarte Jorge, Gabriel Silva Barros, Francisca Nabinho e Ihanny Luquessa. Estes são os cinco finalistas que, em março de 2025, competem pelos prémios ModaLisboa x IED - Istituto Europeo di Design e ModaLisboa x RDD Textiles.

“Desde o primeiro momento, a ModaLisboa procura contribuir de forma positiva na sociedade e junto de uma comunidade maior de empresas, designers e criativos que trabalham diariamente no território da moda. É preciso valorizar o trabalho que existe por trás de cada peça de vestuário ou acessório, de cada imagem de moda, da realidade singular de experienciar a moda”, disse Joana Jorge.

Questionada sobre o impacto da semana da moda na regeneração da cidade de Lisboa, Joana Jorge referiu que este evento se estende a vários setores da sociedade, com expressão local e nacional. Isto porque promove a formação e a promoção de designers de moda nacionais e os seus ecossistemas; sensibiliza para questões ambientais, sociais e tecnológicas; e fomenta a partilha de conhecimento.

Na passerelle da Lisboa Fashion Week 2024, no Pátio da Galé, passaram coleções de Carlos Gil, Kolovrat, Buzina, Ricardo Andrez, Luís Carvalho, Béhen, Luís Buchinho, Valentim Quaresma, Gonçalo Peixoto e Dino Alves, entre outros.

A ModaLisboa não tem acesso ao mesmo tipo de fundos que outras capitais europeias, que acolhem semanas da moda, o que tem limitado o crescimento do evento, especialmente no que diz respeito a ações de internacionalização com os criadores. De acordo com a diretora do projeto, esse trabalho seria essencial para expandir o talento dos profissionais a outros países, atraindo, por sua vez, novos investimentos.

“A internacionalização, especialmente se planeada de forma estratégica tendo em conta o posicionamento de cada designer, seria uma ação potenciadora de resultados para a economia e permitiria o florescimento de ideias e de marcas relevantes no mercado global”, afirmou Joana Jorge, acrescentando que “a ModaLisboa tem procurado encontrar alternativas para colmatar esses obstáculos, trabalhando em sinergia com parceiros estratégicos como a ANIVEC e a APICCAPS, assim como na European Fashion Alliance, da qual a ModaLisboa é membro fundador ao lado de várias entidades de moda europeias”.

Paralelamente, a Associação ModaLisboa está à procura de novos territórios para explorar a partir da capital lisboeta que se possam cruzar com a estratégia da cidade, de modo a expandir as suas iniciativas.

A Lisboa Fashion Week regressa em março de 2025, o mês que assinala o início da primavera, onde serão apresentadas as próximas tendências da moda de outono/inverno.