O que é que o manual de guerra híbrida da Rússia planeia para a Moldova?

Enquanto os moldavos que se deslocaram às assembleias de voto no domingo optaram pelo futuro do seu país na UE por uma margem muito pequena, o Kremlin - que há muito tenta colocar o país da Europa de Leste sob a sua esfera de influência - não se deixou dissuadir.

As autoridades moldavas têm sido inflexíveis nas suas afirmações de que a Rússia e as forças pró-russas fizeram múltiplas tentativas para influenciar os resultados da votação e, consequentemente, desestabilizar o país.

O diretor do Serviço de Informações e Segurança da Moldova informou, na semana passada, que as autoridades moldavas descobriram que instrutores estrangeiros ligados ao Grupo Wagner tinham treinado um grupo de cerca de 100 jovens moldavos pró-russos em "campos de guerrilha" na Sérvia e na Bósnia-Herzegovina.

"O programa de treino incluía - mas não se limitava a - táticas para desafiar as forças da ordem, o uso de armas e objectos para causar ferimentos não letais", disse Alexandru Musteata numa conferência de imprensa na quinta-feira passada.

Também receberam formação para "fabricar e utilizar dispositivos incendiários e dispositivos explosivos melhorados, bem como para manusear drones com acessórios especiais explosivos ou incendiários", acrescentou.

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), sediado nos Estados Unidos, informou que, de acordo com a polícia moldava, mais de 300 moldavos aprenderam táticas de protesto num campo de treino perto de Moscovo e que a organização sem fins lucrativos Eurasia, de Ilan Shor, amigo do Kremlin, financiou o treino.

Segundo o ISW, as autoridades do Kremlin poderão planear desencadear protestos nos próximos dez dias, antes da segunda volta das eleições presidenciais de 3 de novembro.

Christina Harward, investigadora russa do ISW, disse à Euronews que a Rússia tenciona continuar a tentar desestabilizar a sociedade moldava.

"Vimos indicadores de que a Rússia estava a tentar lançar protestos na Moldova - e tornar esses protestos violentos. Moscovo pode ainda tentar usar os seus representantes para fomentar protestos violentos na Moldova nas próximas semanas", disse Harward.

"É muito provável que o Kremlin utilize os seus representantes na Moldova durante as próximas duas semanas para tentar influenciar a segunda volta das eleições. Moscovo também não vai aceitar facilmente os resultados do referendo e o Kremlin já começou a afirmar que a votação não foi livre e justa", explicou.

Os responsáveis do Kremlin já afirmaram que as autoridades moldavas falsificaram os resultados das eleições e do referendo.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, afirmou que as autoridades moldavas utilizaram métodos "totalitários" durante a campanha eleitoral e que o número de votos a favor do referendo começou "inexplicavelmente" a aumentar durante as últimas fases da contagem.

Zakharova afirmou ainda que o Ocidente está a tentar transformar a Moldova num "apêndice russofóbico da NATO, privado de soberania".

Harward, do ISW, diz que, para Moscovo, tudo isto é normal. "Também já estamos a ver muitos bloguers russos - incluindo alguns diretamente ligados ao Kremlin - a fazer alegações semelhantes."

"De um modo geral, os resultados das eleições e do referendo não vão impedir Moscovo de continuar a perseguir o seu objetivo de recuperar a influência sobre a Moldova É de esperar que o Kremlin continue a tentar impedir a adesão da Moldova à UE nos próximos anos."

Porquê a interferência da Rússia na Moldova?

A Moldova é amplamente vista em Moscovo como parte da definição de Vladimir Putin do "Mundo Russo" ou "Russkiy Mir" - a noção frequentemente utilizada por Putin para justificar a invasão total da Ucrânia pela Rússia.

Putin afirma que esta definição inclui os territórios da antiga Rus' ou Kyivan Rus, do antigo Império Russo e da ex-União Soviética.

No ano passado, um consórcio internacional de meios de comunicação social, incluindo o The Kyiv Independent, divulgou uma investigação que descrevia os planos do Kremlin para obter um vasto controlo sobre a Moldova até 2030.

De acordo com os documentos divulgados, os principais objetivos da Rússia eram assegurar que os decisores políticos moldavos e a sociedade, em geral, tivessem uma atitude negativa em relação à NATO e que o país tivesse uma forte presença de grupos de influência pró-russos na política e na economia.

A maior parte dos objetivos russos a curto prazo, que deveriam ser alcançados até 2022, foram anulados pela invasão em grande escala da Ucrânia por Moscovo, que aproximou a Moldova da União Europeia.

O documento que vazou prevê a Transnístria como uma região separatista com tropas russas estacionadas lá. Desde 1992, Moscovo tem mantido cerca de 1.500 soldados na área separatista pró-russa.

"A Transnístria foi fundamental para os recentes esforços de Moscovo para contornar as sanções ocidentais contra as instituições financeiras russas e fazer entrar dinheiro russo na Moldova", explicou Christina Harward.

Os representantes do Kremlin na Moldova estavam a subornar os eleitores moldavos com dinheiro russo, mas os moldavos só podiam receber o dinheiro através de uma série complexa de transferências bancárias - incluindo através de bancos na Transnístria".

Como é que a Rússia pode agora desestabilizar a Moldova?

Os especialistas do ISW avaliam que a Moldova em 2024 é semelhante à Ucrânia entre 2014 e fevereiro de 2022, e que o Kremlin aplicou elementos do seu manual de guerra híbrida em ambos os Estados.

Por conseguinte, as eleições presidenciais da Moldova e o referendo de adesão à UE são extremamente importantes para os esforços do Kremlin para manter a sua influência sobre o país.

Mais especificamente, o ISW considera que, a longo prazo, Moscovo pode tentar influenciar as eleições parlamentares do verão do próximo ano para eleger políticos favoráveis à Rússia que possam fazer descarrilar a adesão da Moldova à UE.

Além disso, Moscovo pode analisar e utilizar as informações recolhidas na votação de outubro de 2024 para preparar melhor os seus candidatos.

A Rússia pode também explorar os seus laços militares e de segurança com a Transnístria para influenciar futuras negociações ou mesmo para invadir e ocupar toda a Moldova.

O ISW afirma que a ameaça de uma invasão é atualmente extremamente baixa, uma vez que Moscovo teria de reafetar um número significativo de forças, o que é altamente improvável, uma vez que a Rússia está atualmente concentrada na Ucrânia.

"O conflito militar é extremamente improvável num futuro próximo. A Rússia não tem as forças ou o material de que necessitaria para ameaçar militarmente a Moldova neste momento. Mas estas condições podem mudar no futuro - tudo depende da situação no campo de batalha na Ucrânia", concluiu Harward.