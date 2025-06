Poderá a Rússia lançar um ataque à cidade ucraniana de Zaporizhzhia?

PUBLICIDADE

No início da semana, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmou que Kiev está a seguir as tropas russas na região de Zaporizhzhia, onde se apercebeu de "ameaças existentes" - uma declaração que veio na sequência de um relatório do seu comandante das forças armadas, Oleksandr Syrskyi.

Na quarta-feira, os soldados ucranianos tinham repelido uma tentativa de ofensiva russa no sector de Zaporizhzhia, disse o comandante da Guarda Nacional da Ucrânia, Oleksandr Pivnenko.

A cidade de Zaporizhzhia situa-se a pouco mais de duas dezenas de quilómetros da atual linha da frente, com receios crescentes de que possa vir a ser o próximo alvo de Moscovo.

As tropas russas tomaram cerca de dois terços da região de Zaporizhzhia nas primeiras semanas da invasão em grande escala, mas foram travadas em Vasylivka, uma cidade situada 30 quilómetros a sul da capital administrativa da região.

Vasylivka serviu de principal ponto de controlo para centenas de milhares de ucranianos que evacuavam dos territórios ocupados da região de Zaporizhzhia, incluindo o principal centro ferroviário de Melitopol, as povoações da costa do Mar de Azov e a cidade de Mariupol.

Desde fevereiro, Zaporizhzhia acolheu mais de 275.000 refugiados internos, o que representa um quarto da população da cidade antes da invasão de 2022.

Durante as últimas semanas, a Rússia intensificou significativamente os ataques aéreos contra Zaporizhzhia, visando as suas infra-estruturas civis com bombas aéreas guiadas.

Ofensiva em Zaporizhzhia e incursão em Kursk

Não se sabe ao certo quando é que a Rússia poderá lançar o seu ataque à cidade de Zaporizhzhia, se é que tenciona fazê-lo.

Mas, de acordo com os militares ucranianos, Moscovo tencionava inicialmente fazê-lo muito mais cedo, não fosse a incursão surpresa da Ucrânia na região russa de Kursk, em agosto passado.

O The Economist, citando fontes dos serviços secretos ucranianos, noticiou no início desta semana que as forças russas estão a preparar-se para uma futura operação ofensiva com um máximo de 130.000 efectivos contra Zaporizhzhia.

No entanto, o grupo de reflexão do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), com sede em Washington, citou um comandante de brigada ucraniano que afirmou que a incursão ucraniana na região de Kursk interrompeu os planos iniciais de Moscovo para um ataque a Zaporizhzhia e que o comando militar russo transferiu para Kursk quase metade dos 20.000-30.000 soldados russos inicialmente previstos para a ofensiva na região de Zaporizhzhia.

O comandante do batalhão observou que a continuação dos esforços russos em Kursk pode atrasar uma ofensiva na cidade de Zaporizhzhia e que as forças russas podem também efetuar o ataque com um agrupamento de forças mais pequeno do que o inicialmente previsto.

Terá a Rússia efetivos suficientes para uma nova ofensiva?

No mês passado, a Rússia sofreu as perdas mais significativas de tropas desde o início da guerra na Ucrânia, ao mesmo tempo que obteve ganhos territoriais, afirmou o Chefe do Estado-Maior da Defesa do Reino Unido, Tony Radakin, com "uma média de mais de 1.500 pessoas mortas ou feridas todos os dias".

De acordo com o Estado-Maior General das Forças Armadas da Ucrânia, o número de vítimas diárias da Rússia na Ucrânia ultrapassou as 2.000 pela primeira vez na sexta-feira.

Os números não especificam os mortos ou feridos, embora seja consensual que incluem mortos, feridos, desaparecidos e capturados.

Os números exactos de ambos os lados são quase impossíveis de determinar, uma vez que Kiev e Moscovo mantêm segredo sobre as suas perdas.

O último número fornecido pelas autoridades russas foi de 5.937 soldados mortos em setembro de 2022.

Quanto a Kiev, em fevereiro, Zelenskyy reconheceu que 31.000 combatentes ucranianos tinham sido mortos.

A revista The Economist divulgou as suas estimativas na terça-feira, afirmando que entre 60 000 e 100 000 soldados ucranianos foram mortos desde o início da invasão total da Rússia no início de 2022 e que outros 400 000 estão demasiado feridos para continuar a lutar.

Desde fevereiro de 2022, a Ucrânia e a Rússia perderam uma percentagem maior da sua população do que os Estados Unidos durante as guerras da Coreia e do Vietname combinadas, segundo os dados disponíveis.