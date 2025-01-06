A Ucrânia lançou um novo ataque na região russa de Kursk no domingo, segundo Moscovo.

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As primeiras informações surgiram durante a noite de domingo, através de bloggers militares russos, que afirmaram que as tropas de Moscovo ficaram subitamente sob "forte pressão". O ministério da Defesa da Rússia anunciou mais tarde que as suas forças estavam a repelir os ataques.

De acordo com a declaração de Moscovo, a Ucrânia atacou ao início da manhã perto da aldeia de Berdin com dois tanques, um veículo de desminagem e 12 veículos de combate blindados com pára-quedistas.

Tal como aconteceu com a primeira incursão das tropas de Kiev no território da Rússia, há cinco meses, as autoridades ucranianas mantiveram uma atitude de silêncio sobre a recente operação, mantendo o seu habitual secretismo operacional.

Andriy Yermak, chefe do gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, publicou no Telegram que havia "boas notícias" de Kursk. "A Rússia está a ter o que merece", acrescentou Yermak.

Andriy Kovalenko, chefe do Centro Oficial contra a Desinformação da Ucrânia, escreveu no Telegram que as tropas russas foram atacadas em vários locais da região.

O que está a acontecer neste momento?

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, sigla em inglês), com sede nos EUA, afirmou que as forças ucranianas retomaram as operações ofensivas em pelo menos três áreas dentro do saliente ucraniano na região de Kursk, fazendo avanços táticos.

De acordo com as declarações dos bloggers militares russos, as tropas de Kiev efetuaram vários ataques a leste e nordeste de Sudzha e a sudeste de Korenevo. As imagens geolocalizadas publicadas no domingo indicam que as forças ucranianas avançaram nos campos a sudoeste e a sul de Berdin e entraram na parte sul da povoação.

Os bloggers militares russos patrocinados pelo Kremlin exprimiram em grande medida a preocupação de que o renovado esforço ucraniano na região de Kursk possa ser um esforço de diversão, afirmando que é demasiado cedo para determinar se estas operações poderão fazer parte de um futuro esforço principal.

Fontes russas referem também que a Ucrânia está a implementar uma nova tática de guerra, integrando a guerra eletrónica (EW) e as capacidades de ataque de longo alcance nas operações terrestres.** Alegadamente, efetuaram ataques HIMARS perto de Bolshoye Soldatskoye e de outras áreas não especificadas na região de Kursk para impedir que as forças russas enviem reforços, sistemas de artilharia e operadores de drones.

"A preocupação russa generalizada com a capacidade da Rússia para responder à melhoria da tecnologia EW ucraniana e às capacidades de ataque de longo alcance indica que as forças russas podem estar a lutar para se adaptarem rapidamente às inovações ucranianas no campo de batalha", afirmou o ISW.

Esforço da Rússia para empurrar as tropas ucranianas para fora do seu território

Nos últimos meses, as forças russas têm tentado empurrar as tropas ucranianas para fora do seu território.

As forças de Kiev terão perdido até metade do território inicialmente capturado depois de Moscovo ter enviado mais reforços para a zona, incluindo tropas norte-coreanas.

No dia em que a Ucrânia terá lançado um novo ataque na região de Kursk, Zelenskyy afirmou que as tropas russas e norte-coreanas tinham sofrido pesadas perdas nos combates.

"Em batalhas ontem e hoje perto de apenas uma aldeia, Makhnovka, na região de Kursk, o exército russo perdeu até um batalhão de soldados de infantaria norte-coreanos e pára-quedistas russos", disse. "Isto é significativo".

Zelenskyy disse, no mês passado, que cerca de três mil soldados norte-coreanos tinham sido mortos ou feridos em Kursk, o que representou um golpe para o prestígio da Rússia e obrigou-a a deslocar algumas das suas tropas do leste da Ucrânia.

A Euronews não conseguiu verificar estas afirmações de forma independente.

O novo ataque ucraniano ocorre apenas duas semanas antes do regresso do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, à Casa Branca, com a expectativa de que a sua nova administração promova um acordo - cujos pormenores permanecem pouco claros - para pôr fim a quase três anos de invasão total da Ucrânia pela Rússia.