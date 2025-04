PUBLICIDADE

O Presidente Joe Biden homenageou o Papa Francisco com a Medalha Presidencial da Liberdade com distinção, o mais alto prémio civil atribuído pelo Presidente, dizendo que o pontífice era "uma luz de fé, esperança e amor que brilha intensamente em todo o mundo".

Estava previsto que Biden entregasse a medalha ao Papa pessoalmente no sábado, em Roma, naquela que seria a última viagem ao estrangeiro da sua presidência, mas cancelou os seus planos de viagem para poder acompanhar os incêndios florestais na Califórnia.

Segundo a Casa Branca, Biden entregou a medalha ao Papa durante uma chamada telefónica em que também discutiram os esforços para promover a paz e aliviar o sofrimento em todo o mundo.

É a única vez que Biden entrega o prémio com distinção durante a sua presidência. O próprio Biden recebeu o prémio com distinção, que lhe foi atribuído quando era vice-presidente pelo então Presidente Barack Obama, numa cerimónia surpresa, há oito anos. Foi a única vez, nos dois mandatos de Obama, que este concedeu essa versão da medalha.

A menção ao Papa diz que "a sua missão de servir os pobres nunca cessou. Pastor amoroso, responde com alegria às perguntas das crianças sobre Deus. Um professor desafiante, ele ordena-nos a lutar pela paz e a proteger o planeta. Líder acolhedor, estende a mão a diferentes credos".

Biden prepara-se para deixar o cargo a 20 de janeiro e, nas últimas semanas, tem prestado honras a personalidades importantes, incluindo apoiantes e aliados.

Desde 1980, o Presidente Barack Obama, um democrata, foi quem atribuiu mais Medalhas Presidenciais da Liberdade, enquanto Joe Biden foi quem atribuiu menos:

Barack Obama, democrata 118

Bill Clinton, democrata 89

Ronald Reagan, republicano 86

George W. Bush, republicano 85

George H. W. Bush, republicano 41

Jimmy Carter, democrata 34

Donald Trump, republicano 24

Joe Biden, democrata 19

PUBLICIDADE

Em 4 de janeiro, Biden atribuiu a Medalha Presidencial da Liberdade a estas 19 pessoas, algumas das quais o ajudaram durante a sua longa carreira política.

José Andrés

A World Central Kitchen de José Andrés presta ajuda em grande escala às comunidades afectadas por catástrofes naturais e conflitos em todo o mundo. Sete funcionários da WCK foram mortos num ataque aéreo israelita em Gaza, em abril.

Bono

Bono é o vocalista da lendária banda de rock irlandesa U2 e um ativista pioneiro contra a SIDA e a pobreza. Biden é um irlandês-americano que se orgulha das suas raízes, que remontam à família Finnegan do condado de Louth.

Ashton Baldwin Carter (a título póstumo)

Ash Carter foi Secretário da Defesa de 2015 a 2017, durante o mandato do Presidente Barack Obama, quando Biden era Vice-Presidente.

Hillary Rodham Clinton

Enquanto Secretária de Estado, tornou-se a primeira mulher nomeada para presidente por um grande partido político dos Estados Unidos.

Michael J. Fox

Michael J. Fox é um ator que ganhou cinco prémios Emmy e quatro prémios Globo de Ouro. É um defensor de renome mundial da investigação e desenvolvimento da doença de Parkinson.

Tim Gill

Tim Gill é um empresário cujo trabalho tem promovido os direitos e a igualdade LGBTQI.

Jane Goodall

A Dra. Jane Goodall é uma conservacionista de renome mundial cuja investigação transformou a nossa compreensão dos primatas e da evolução humana.

Fannie Lou Hamer (a título póstumo)

A Sra. Fannie Lou Hamer transformou a luta pela justiça racial na América. Como fundadora do Partido Democrático da Liberdade do Mississippi, desafiou a exclusão das vozes negras no sistema político e lançou as bases para a Lei do Direito de Voto de 1965.

Earvin "Magic" Johnson

Earvin "Magic" Johnson é um lendário jogador de basquetebol reformado que conduziu os Los Angeles Lakers a cinco campeonatos. Foi um fervoroso apoiante de Biden quando este se candidatou à presidência.

Robert Francis Kennedy (a título póstumo)

Robert Francis Kennedy é recordado como um Procurador-Geral que combateu ferozmente a segregação racial e como um Senador dos Estados Unidos que procurou combater a pobreza e a desigualdade.

Ralph Lauren

Ralph Lauren é um designer de moda que redefiniu a indústria da moda com uma marca de estilo de vida que personifica a elegância intemporal e a tradição americana. A primeira-dama Jill Biden já usou muitas vezes as suas roupas.

Lionel Messi

Lionel Messi é o jogador mais condecorado da história do futebol profissional. É também Embaixador da Boa Vontade da UNICEF.

William Sanford Nye

Bill Nye inspirou e influenciou gerações de estudantes americanos como "Bill Nye the Science Guy".

George W. Romney (a título póstumo)

George Romney foi um homem de negócios que foi presidente do conselho de administração e presidente da American Motors Corporation. O antigo senador republicano do Utah, Mitt Romney, é seu filho e um dos mais fortes críticos conservadores do Presidente eleito Donald Trump.

David M. Rubenstein

David Rubenstein é cofundador e copresidente do The Carlyle Group, onde construiu uma das mais bem sucedidas empresas de investimento a nível mundial.

George Soros

George Soros é um investidor bilionário, filantropo e fundador da Open Society Foundations, aliado de Biden. O presidente húngaro de extrema-direita, Viktor Orbán, há muito que é um crítico acérrimo de Soros, que é húngaro-americano.

George Stevens, Jr.

George Stevens, Jr. é um escritor, realizador, autor e dramaturgo premiado.

Denzel Washington

Denzel Washington é um ator, realizador e produtor que ganhou dois Óscares da Academia, um Tony Award e dois Globos de Ouro.

Anna Wintour

Anna Wintour é um ícone da moda britânica que dirige a Vogue como editora-chefe desde 1988.