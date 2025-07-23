Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

União Europeia e Japão reforçam aliança comercial perante as tensões mundiais

O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante uma conferência de imprensa em Tóquio, a 23 de julho de 2025.
O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante uma conferência de imprensa em Tóquio, a 23 de julho de 2025. Direitos de autor  EC - Audiovisual Service
Direitos de autor EC - Audiovisual Service
De Peggy Corlin
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Confrontados com um contexto económico tenso que envolve tanto a China como os EUA, a União Europeia e o Japão pretendem reforçar as suas relações económicas.

Um dia depois do Japão ter chegado a um acordo comercial com os Estados Unidos em matéria de direitos aduaneiros, a União Europeia e o Japão anunciaram planos para reforçar a sua cooperação comercial e combater a coerção económica durante a 30ª Cimeira UE-Japão, realizada em Tóquio na quarta-feira.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

"O mundo está a mudar rapidamente. Para parceiros estratégicos como nós, isso significa tornarmo-nos ainda mais próximos para enfrentar as realidades do nosso tempo", afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, após a cimeira, sublinhando que tal acontecia num contexto global "com crescentes tensões e incertezas comerciais, cadeias de abastecimento frágeis, o desafio da sobrecapacidade e condições de concorrência desiguais".

Numa declaração conjunta divulgada no final da cimeira, a UE e o Japão reafirmaram o seu apoio a uma ordem comercial internacional baseada em regras, uma vez que os EUA desafiam as normas comerciais mundiais ao imporem unilateralmente direitos aduaneiros aos seus parceiros comerciais.

"Concordamos com a manutenção e o reforço de uma ordem económica livre e equitativa, estável e previsível, baseada em regras, incluindo a defesa de um sistema de comércio multilateral com a OMC no seu centro", declarou o primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba.

O anúncio de um acordo entre os EUA e o Japão, no entanto, ofuscou as notícias da cimeira, após semanas de negociações difíceis para Tóquio. O acordo anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prevê a imposição de direitos aduaneiros de 15% sobre as importações japonesas para os Estados Unidos, em vez dos 25% anteriormente previstos.

Por seu lado, a UE está a enfrentar negociações igualmente difíceis com a administração dos EUA, sem qualquer acordo à vista por enquanto. O bloco está atualmente sujeito a direitos aduaneiros americanos de 50% sobre o aço e o alumínio, 25% sobre os automóveis e 10% sobre todas as outras importações.

É neste contexto comercial conturbado que a UE e o Japão planeiam intensificar a implementação do acordo comercial que os liga desde 2019. As empresas da UE já exportam quase 70 mil milhões de euros em bens e 28 mil milhões de euros em serviços para o Japão todos os anos e o comércio bilateral entre as duas partes aumentou 20% desde 2019, de acordo com von der Leyen.

A presidente da Comissão anunciou que ambos os parceiros irão acelerar a aplicação do acordo em domínios como os contratos públicos, e as normas sanitárias e fitossanitárias. A UE e o Japão também esperam que aconteçam mais investimentos mútuos.

Na véspera da cimeira UE-China, a declaração conjunta anuncia igualmente a cooperação para reduzir as dependências estratégicas, nomeadamente no que se refere a materiais críticos, relativamente aos quais a China impõe restrições à exportação.

A cooperação será alargada à coerção económica e às políticas e práticas não comerciais, com a China na mira de ambas as partes.

Entre agosto de 2023 e junho de 2025, o Japão teve de enfrentar uma proibição chinesa às suas importações de produtos do mar. Por seu lado, a UE tem vários litígios comerciais em curso com Pequim sobre veículos elétricos, produtos lácteos, carne de porco e bebidas espirituosas.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Desmentir as alegações de Moscovo de que a UE está a planear uma "mudança de regime" na Hungria

Bruxelas responde a Orbán: "não há razões objetivas" para bloquear adesão da Ucrânia à UE

China ganha terreno na Comissão Europeia. Será que os países da UE vão seguir o exemplo?