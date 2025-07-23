União Europeia e Japão reforçam aliança comercial perante as tensões mundiais

Um dia depois do Japão ter chegado a um acordo comercial com os Estados Unidos em matéria de direitos aduaneiros, a União Europeia e o Japão anunciaram planos para reforçar a sua cooperação comercial e combater a coerção económica durante a 30ª Cimeira UE-Japão, realizada em Tóquio na quarta-feira.

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"O mundo está a mudar rapidamente. Para parceiros estratégicos como nós, isso significa tornarmo-nos ainda mais próximos para enfrentar as realidades do nosso tempo", afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, após a cimeira, sublinhando que tal acontecia num contexto global "com crescentes tensões e incertezas comerciais, cadeias de abastecimento frágeis, o desafio da sobrecapacidade e condições de concorrência desiguais".

Numa declaração conjunta divulgada no final da cimeira, a UE e o Japão reafirmaram o seu apoio a uma ordem comercial internacional baseada em regras, uma vez que os EUA desafiam as normas comerciais mundiais ao imporem unilateralmente direitos aduaneiros aos seus parceiros comerciais.

"Concordamos com a manutenção e o reforço de uma ordem económica livre e equitativa, estável e previsível, baseada em regras, incluindo a defesa de um sistema de comércio multilateral com a OMC no seu centro", declarou o primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba.

O anúncio de um acordo entre os EUA e o Japão, no entanto, ofuscou as notícias da cimeira, após semanas de negociações difíceis para Tóquio. O acordo anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prevê a imposição de direitos aduaneiros de 15% sobre as importações japonesas para os Estados Unidos, em vez dos 25% anteriormente previstos.

Por seu lado, a UE está a enfrentar negociações igualmente difíceis com a administração dos EUA, sem qualquer acordo à vista por enquanto. O bloco está atualmente sujeito a direitos aduaneiros americanos de 50% sobre o aço e o alumínio, 25% sobre os automóveis e 10% sobre todas as outras importações.

É neste contexto comercial conturbado que a UE e o Japão planeiam intensificar a implementação do acordo comercial que os liga desde 2019. As empresas da UE já exportam quase 70 mil milhões de euros em bens e 28 mil milhões de euros em serviços para o Japão todos os anos e o comércio bilateral entre as duas partes aumentou 20% desde 2019, de acordo com von der Leyen.

A presidente da Comissão anunciou que ambos os parceiros irão acelerar a aplicação do acordo em domínios como os contratos públicos, e as normas sanitárias e fitossanitárias. A UE e o Japão também esperam que aconteçam mais investimentos mútuos.

Na véspera da cimeira UE-China, a declaração conjunta anuncia igualmente a cooperação para reduzir as dependências estratégicas, nomeadamente no que se refere a materiais críticos, relativamente aos quais a China impõe restrições à exportação.

A cooperação será alargada à coerção económica e às políticas e práticas não comerciais, com a China na mira de ambas as partes.

Entre agosto de 2023 e junho de 2025, o Japão teve de enfrentar uma proibição chinesa às suas importações de produtos do mar. Por seu lado, a UE tem vários litígios comerciais em curso com Pequim sobre veículos elétricos, produtos lácteos, carne de porco e bebidas espirituosas.