Kallas insta os Estados-Membros a apoiarem o plano da UE para sancionar o comércio israelita

Em entrevista à Euronews, a alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Kaja Kallas, confirmou a estratégia de suspender as disposições relacionadas com o comércio no âmbito do Acordo de Associação Israel-UE.

A UE é o maior parceiro comercial de Israel. "O comércio entre a UE e Israel atingiu os 42,6 mil milhões de euros em 2024. Trata-se, portanto, de um montante significativo. E no que diz respeito ao tratamento preferencial, 37 % desse comércio é, efetivamente, alvo de tratamentos preferenciais. Por isso, este passo terá, sem dúvida, um custo elevado para Israel", confirmou Kaja Kallas.

No entanto, cabe aos Estados-Membros da UE decidir se a medida pode ser aprovada e, até agora, vários Estados-Membros bloquearam de forma contínua os esforços para sancionar Israel devido a requisitos de votação.

A Alemanha, a Itália, a Chéquia, a Áustria, a Hungria e a Bulgária impediram resolutamente a UE de responder às violações do direito internacional por parte de Israel, incluindo as violações do artigo 2.º do Acordo de Associação UE-EUA.

"A questão tem de ser aprovada por uma maioria qualificada de Estados-Membros, o que significa que pelo menos um dos países maiores, como a Alemanha ou a Itália, terá de apoiar a candidatura para que esta seja bem-sucedida", afirmou.

Kallas diz que se a Alemanha e outros países não estão dispostos a apoiar as propostas da UE, tais como sanções comerciais para pressionar Israel, então devem apresentar os seus próprios planos. "Se não apoiam estas medidas, então que medidas propõem?", disse Kallas à Euronews Europe Conversation. "Sugiram alternativas", disse ela.

"Ao mesmo tempo, a Alemanha avançou em direção à suspensão do fornecimento de armas a Israel, um passo significativo para o país e que, tendo em conta a opinião pública, tem sido difícil de dar", afirmou.

"Putin está a fazer troça"

Sobre a Ucrânia, a alta representante vice-presidente (AR/VP) da UE afirmou que "Putin está a fazer troça" dos esforços recentes dos EUA para pôr fim à guerra.

"Se pensarmos nas reuniões no Alasca, o que aconteceu depois foi que Putin intensificou os ataques. Vimos o maior ataque aéreo de sempre contra a Ucrânia, e, agora, a incursão contra a Polónia. Isto devia dar-nos a todos uma ideia muito clara do que estamos a enfrentar", disse à Euronews.

Kallas advertiu ainda que a Rússia está a "testar" o Ocidente e a semear a divisão nos países da UE para tentar reduzir o apoio à Ucrânia.

"Putin está claramente a testar o Ocidente, a ver até onde pode ir, e agora cabe-nos a nós decidir como responder e com que força, e o que estamos dispostos a permitir que façam", afirmou.

"O que temos de ter em mente é que Putin também quer semear o medo dentro das nossas sociedades, para que os nossos governos se abstenham de apoiar a Ucrânia, porque, como já se sabe, dizem que o melhor é a guerra não chegar aqui, para não apoiarmos a Ucrânia, para deixarmos os russos terem o que querem", disse à Euronews.

Leia abaixo a entrevista de Shona Murray, da Euronews, e veja-a na íntegra no leitor acima.

P. Tivemos um anúncio sem precedentes por parte da Comissão Europeia de suspender as disposições comerciais no âmbito do Acordo de Associação UE-Israel. Pode falar-nos um pouco sobre os pormenores desta questão, porque é algo sem precedentes, e outra questão que se impõe é: será que isto irá ser aprovado entre os Estados-Membros?

R. Bem, essa é sempre a questão. Como devem lembrar-se, em julho apresentei as opções ao Conselho Europeu e também aos ministros dos Negócios Estrangeiros: que ferramentas temos para pressionar efetivamente o Governo israelita a mudar de rumo? Porque se todos concordamos com a avaliação da situação, então a questão que se coloca é: o que podemos fazer em relação a isto? E agora há propostas em cima da mesa. Uma delas é a suspensão da parte comercial do acordo de associação. O comércio entre a UE e Israel atingiu os 42,6 mil milhões de euros em 2024. Trata-se, portanto, de um montante significativo. E no que diz respeito ao tratamento preferencial, 37 % desse comércio é, efetivamente, alvo de tratamentos preferenciais. Por conseguinte, este passo terá, sem dúvida, um custo elevado para Israel. Mas a questão que colocou é muito acertada: será esta proposta aprovada no Conselho?

P. Portanto, só para confirmar, aquilo que está a ser discutido são esses 37 % de 42 mil milhões.

R. O tratamento preferencial ao abrigo deste acordo de associação.

P. Ou seja, as mercadorias provenientes de Israel serão sujeitas a tarifas?

R. Sim.

P. Muito bem. Bom, um dos principais países a bloquear tudo isto, porque se trata de uma maioria qualificada e não de uma votação unânime sobre esta proposta específica, é a Alemanha. E assim tem sido de forma consistente nos últimos dois anos. Que dirá ao Governo alemão se este decidir bloquear novamente esta iniciativa?

R. Já tivemos discussões muito intensas no Conselho dos Negócios Estrangeiros sobre este assunto. E a minha pergunta a todos os homólogos, porque não se trata apenas da Alemanha, foi que, se concordam com a avaliação de que a situação é extremamente grave, desastrosa e insustentável, então, o que tencionam fazer? Se não apoiam estas medidas, então que medidas propõem? Sugiram alternativas. Ao mesmo tempo, a Alemanha avançou em direção à suspensão do fornecimento de armas a Israel, um passo significativo para o país e que, tendo em conta a opinião pública, tem sido difícil de dar.

P. Assistimos a uma ofensiva terrestre em Gaza e tivemos também, na última semana, a Associação Internacional de Estudiosos do Genocídio a dizer que o que está a acontecer em Gaza é um genocídio, com o comité da ONU a dizer o mesmo. É claro que Israel dirá que se trata de uma resposta ao ataque do Hamas de 7 de outubro e que está a perseguir o Hamas.

Mas qual é a sua opinião sobre a situação em Gaza?

R. Bom, a ofensiva em Gaza só irá causar mais destruição, devastação e também perda de vidas civis. Não vemos de que forma se possa traduzir em resultados concretos. O resultado tem de ser um cessar-fogo, um grupo das partes e a libertação de todos os reféns. E, portanto, também estamos a apoiar todos os passos dados nesse sentido.

P. Sabemos que cabe aos tribunais decidir se está a ocorrer um genocídio, mas qual é a sua opinião face a estas organizações que se manifestam e afirmam que está a ocorrer um genocídio, quando a própria Convenção sobre o Genocídio diz que todos temos a obrigação de prevenir o genocídio?

R. Não, claro, é por isso que também temos estado de acordo com Israel no que se refere ao entendimento humanitário, para evitar que todas estas atrocidades aconteçam, para ajudar de forma palpável as pessoas no terreno.

P. Acha que pode ser um genocídio?

R. Bem, aquilo que eu acho não tem importância, porque, como disse, a responsabilidade de o declarar cabe aos tribunais e ao direito internacional. Estas instituições afirmaram que é essa a análise. E, claro, cabe aos tribunais decidir quem são os verdadeiros responsáveis.

P. Fez um acordo com Israel no início do verão para aumentar substancialmente a quantidade de ajuda humanitária, passagens fronteiriças e assim por diante, ou passagens para permitir a entrada de mais camiões, mas isso não se concretizou, não da forma como foi acordado. Imagino que esteja profundamente desapontada, porque a certa altura havia esperança de que algumas pessoas pudessem ser salvas, mas na realidade, dias depois, momentos depois de o acordo ter sido assinado, ou nem sequer ter sido assinado, mas acordado, vimos crianças a serem mortas em locais de ajuda humanitária a tentar obter água.

A. Pois. Não, isto tem sido muito, muito difícil, pois temos tentado fazer os possíveis para melhorar a situação no terreno. Agora, o acordo que foi feito, tinha muitos elementos. Houve mais camiões a entrar. Antes de julho, a entrada de camiões com ajuda humanitária era nula. Depois disso, tivemos um total de mais de 2090 camiões a entrar, ou seja, melhor do que nenhum. Mas não é suficiente, concordo consigo. Também a reparação de infraestruturas críticas, a dessalinização da água, a água que chega a Gaza, a abertura dos postos fronteiriços e as raízes da Jordânia e do Egito. Vimos a implementação dessa medida, mas ainda assim não foi suficiente e, ao mesmo tempo, vimos disparos contra pessoas em filas para receber ajuda humanitária… As coisas não estão a avançar na direção certa, e é por isso que estamos a tentar pressionar o governo israelita a mudar de rumo.

P. E não havia nenhum camião a entrar em Gaza, quer dizer, literalmente, não entrava comida, nem leite em pó para bebés, nada?

A. Antes de julho. Depois disso, sim, houve mais.

P. Israel também atacou os líderes do Hamas do Qatar no meio destas negociações de reféns, negociações de paz. Até mesmo o maior aliado de Israel, os Estados Unidos, tem sido muito crítico em relação a esse facto. Como é que isso contribui para a hipótese de acabar com esta situação?

R. Já vimos que não existe uma solução militar para este conflito. Caso contrário, já teria sido alcançada, se olharmos para o que se está a passar em Gaza. Por isso, apoiamos efetivamente todos os esforços diplomáticos para alcançar um cessar-fogo e também a libertação dos reféns. Infelizmente, ainda não chegámos lá.

P. E ouvimos o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, dizer que Israel tem de ser excluído por completo de todos os eventos desportivos e culturais. Vimos alguns países, como os Países Baixos, a Irlanda, etc., afirmar que não participarão na Eurovisão se Israel for autorizado a fazê-lo. Qual é a sua opinião sobre essa exclusão de Israel, um pouco como aconteceu com a África do Sul durante a era do apartheid?

R. É o que tem acontecido com os atletas russos, são medidas que já foram tomadas. É algo que transmite de forma clara uma mensagem de isolamento internacional, de que o público de vários países não apoia o que o governo israelita está a fazer. Aquilo que quero sublinhar é que também existem manifestações em Israel. Não foi o povo israelita, mas sim o governo israelita que tomou as medidas que estão a criar uma oposição na opinião pública.

P. Acha que estas ações podem ser rotuladas ou que há algo de antissemita nesta abordagem de excluir os israelitas?

R. Essa é, obviamente, a acusação do outro lado, e é por isso que quero manter a distinção clara de que os passos que estamos a dar a nível europeu não se relacionam com isso. Não são contra o povo israelita. São para mudar a pressão do governo israelita, para que este mude de rumo.

P. Agora, do ponto de vista ucraniano, tivemos aquelas 19 incursões de drones na Polónia. E houve mais uma, ontem à noite, sobre o palácio presidencial. A sensação é de que Putin já não é avesso ao risco quando faz coisas deste género.

A. Não, Putin está claramente a testar o Ocidente, a ver até onde pode ir, e agora cabe-nos a nós decidir como responder e com que força, e o que estamos dispostos a permitir que façam O que temos de ter em mente é que Putin também quer semear o medo dentro das nossas sociedades, para que os nossos governos se abstenham de apoiar a Ucrânia, porque, como já se sabe, dizem que o melhor é a guerra não chegar aqui, para não apoiarmos a Ucrânia, para deixarmos os russos terem o que querem. Mas esta é uma abordagem errada, porque é exatamente isso que os russos querem, que esta agressão tenha frutos, querem conseguir aquilo que querem na Ucrânia, e depois ficamos todos em perigo. Penso que temos de ter isso em mente.

P. Mas Putin também está a tentar identificar as diferenças na NATO em relação à abordagem dos Estados Unidos e à abordagem europeia. E isso é, obviamente, preocupante, não é?

R. Sem dúvida, e é por isso que a nossa resposta deve ser a união, porque ele quer dividir-nos. Isso é muito claro. Ele quer deteriorar esta relação transatlântica, mas também dividir-nos dentro da Europa, porque quando estamos divididos, somos mais fracos. Isso é muito claro. Por isso, não podemos deixar que o faça.

P. Mas Putin não tem razão? Os Estados Unidos não aplicaram quaisquer sanções à Rússia desde a administração de Trump. Qualquer tipo de ameaça contra a Rússia em torno de cessar-fogo, em torno do impacto da ausência de cessar-fogo, não se concretizou. Donald Trump não fez nada e não há qualquer sinal de garantias de segurança.

R. Bem, sim, se olharmos para os esforços de paz que o presidente Trump tem feito, Putin tem feito troça de todos eles. Se pensarmos nas reuniões no Alasca, o que aconteceu depois foi que Putin intensificou os ataques. Vimos o maior ataque aéreo de sempre contra a Ucrânia, e, agora, a incursão contra a Polónia. Isto devia dar-nos a todos uma ideia muito clara daquilo que estamos a enfrentar, e estamos, naturalmente, em contacto com os nossos parceiros transatlânticos para que haja unidade e cooperação também no que diz respeito às sanções, porque se queremos que esta guerra acabe, então devemos exercer pressão sobre quem realmente quer a guerra, a Rússia.

P. E se isto voltar a acontecer, mais incursões? Sobretudo tendo em conta que o custo de tentar abater estes pequenos drones, que são baratos, é enorme para a Polónia e para a NATO, o que requer uma quantia enorme para defender o território europeu.

R. E foi por isso que apresentámos a ideia do muro dos drones, para que não custe assim tanto. Temos os sensores para obtermos informações sobre o local de chegada dos drones e temos os drones intercetores, para que possam ser abatidos. É algo que não requer muito investimento e que foi proposto ontem, quando estive na NATO a falar com o SACEUR, também sobre a forma como podemos cooperar neste campo, porque os nossos interesses estão muito alinhados.