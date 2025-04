UE apela aos Estados-Membros para que prestem ajuda médica de emergência ao Líbano

PUBLICIDADE

A Comissária Europeia para a Saúde, Stella Kyriakides, e o Comissário para a Gestão de Crises, Janez Lenarčič, apelaram aos Estados-Membros da UE para fornecerem ajuda médica ao Líbano, numa carta dirigida aos Estados-membros, obtida pela Euronews.

A carta cita "a continuação das hostilidades, que têm colocado uma grande pressão sobre os serviços médicos no Líbano". Desde 30 de setembro, as Forças de Defesa de Israel (FDI) lançaram uma operação terrestre no sul do Líbano, tendo como alvo o grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irão.

A Comissão Europeia recebeu um pedido oficial de assistência das autoridades libanesas, sublinhando a necessidade urgente de material médico vital, informa a carta.

Este pedido está a ser tratado através do Mecanismo de Proteção Civil da UE, criado em 2001, que reforçou a cooperação entre os Estados-membros da UE e 10 outros países participantes para melhorar a prevenção e a resposta a catástrofes.

Embora o Líbano não seja membro do mecanismo, qualquer país do mundo, bem como as agências das Nações Unidas e outras organizações internacionais, pode solicitar a assistência da UE e dos dez parceiros em situações de emergência.

A carta sublinha que o sistema de saúde libanês está a lutar para fazer face ao número crescente de vítimas, com muitos doentes a necessitar urgentemente de tratamento médico especializado que já não está disponível devido à destruição das infraestruturas de saúde.

Os comissários da UE instaram os Estados-membros a "agir rapidamente e de forma coordenada", apelando aos ministros da saúde e às autoridades de proteção civil para que "ofereçam urgentemente mais ajuda médica ao Líbano".

A assistência deve ser coordenada através das autoridades nacionais de proteção civil e encaminhada para o Centro de Coordenação de Resposta de Emergência, a plataforma operacional do Mecanismo de Proteção Civil da UE.

Desde a sua criação, o Mecanismo de Proteção Civil da UE respondeu a mais de 700 pedidos de assistência em todo o mundo.

Só em 2023, foi ativado 66 vezes, respondendo a crises como a guerra na Ucrânia, os incêndios florestais na Europa e o terramoto na Síria e na Turquia.