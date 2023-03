À descoberta da Capadócia: um tesouro esculpido pela natureza

A Turquia está a atravessar uma fase difícil devido ao devastador terramoto que atingiu o sudeste do país, no mês passado, e que deixou mais de 50 mil mortos.

O turismo é uma área muito importante para a Turquia. A região da Capadócia, por exemplo, não foi afetada pelo sismo, mas visitantes de todo o mundo continuam a ser recebidos aqui, também para ajudar a reconstruir as regiões afetadas.

Lava, cinza, chuva, vento e gelo são os "artistas" que esculpiram ao longo de milhões de anos a Capadócia, esta região de maravilhas naturais no centro do país. As suas chaminés "de fadas" - estruturas cónicas que podem atingir até 45 metros de altura - são famosas em todo o mundo.

Se a natureza foi a primeira "artista" a tratar da decoração, o Homem esculpiu o resto, criando o que agora é considerado um tesouro nacional.

Membro da lista do Património Mundial da UNESCO, desde 1984, o museu ao ar livre de Göreme é uma obra-prima monástica bizantina. As igrejas, capelas e mosteiros foram todos esculpidos na rocha.

No interior da Igreja das Trevas, uma das mais impressionantes, as paredes estão adornadas com belos afrescos.

Milagrosamente, as cores mantiveram o seu brilho original, graças à incrível técnica utilizada na época, como nos diz Asım Çiftçi, guia turístico do museu Göreme.

"Esta igreja tem as cores da nossa região muito bem preservadas. Por isso, tudo isto é original, não foi restaurado. Tudo é natural: as cores, os pigmentos naturais, a cal fresca. O polimento é feito a partir de ovos de pombos selvagens. Fizeram uma espécie de cola e quando completaram todos os afrescos após a secagem, completaram-na com o polimento", salientou, em entrevista.

Vinho da Capadódia remonta à idade do bronze

Outra jóia, embora menos conhecida, é o vinho da Capadócia. Segundo reza a lenda, a região, que faz parte do Cáucaso, é considerada o berço do vinho.

Diz-se que a viticultura começou aqui pela primeira vez durante a Idade do Bronze. O carácter único dos vinhos da Capadócia provém da terra, como explica Doğukan Başbilir, diretor de Produção da Turasan Winery.

"Há muita terra que é feita a partir das cinzas vulcânicas, dos solos de tufo, que é o solo das vinhas. Confere muito sabor, acidez e mineralidade", referiu.

A Capadócia é especialmente famosa pela qualidade dos seus vinhos brancos, elaborados a partir de uvas Emir, que são únicas na região.

Passeios em balões de ar quente, passeios de bicicleta e caminhadas são algumas das atividades turísticas mais populares. Para além disso, há também a equitação, uma atividade que se realiza durante todo o ano em Katpatuka, que significa "terra de belos cavalos".

Os cavalos são os melhores guias neste terreno rochoso e ajudam os visitantes a descobrir lugares, que de autocarro ou carro não poderiam ter acesso.

À descoberta das cidades subterrâneas da região

Outra das coisas para fazer em Capadócia é descer dezenas de metros abaixo do nível do mar, para explorar a secular rede de túneis. Esculpidas em pedra vulcânica, existem cerca de 200 cidades subterrâneas na região, mas apenas algumas estão abertas aos visitantes, como é o caso de Kaymaklı, a mais antiga.

"Esta cidade subterrânea tem cerca de 4000 anos", diz Levent Yüce, guia turístico em Kaymaklı.

"Na era dos Hititas, albergava sensivamente duas mil pessoas, mas elas só permaneciam aqui em tempo de guerra, para se protegerem dos inimigos", explicou, em entrevista.

De salientar que existem cerca de uma centena de túneis dentro desta cidade subterrânea, que fazem as "delícias" dos visitantes.