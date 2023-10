Uma viagem pela música e gastronomia de Chicago

Nesta edição, Foy Vance convida-nos a descobrir o lendário The Warehouse, clube histórico de Chicago, onde nasceu a música house.

Foy Vance descobriu o clube lendário de Chicago na companhia de Frederick Dunson. E o parceiro do chamado padrinho da música House, Frankie Knuckles, serviu-nos de guia numa viagem pelo passado da house music no início da década de 1980.

Blues rock, house music e vários outros estilos de música fazem de Chicago, no estado de Illinois, uma referência mundial no cenário artístico.

Chicago, uma das maiores e mais influentes cidades dos Estados Unidos, é o berço de numerosos artistas que criaram novas tendências com os seus estilos e melodias inovadores.

O músico Wayne Baker Brooks fala com Foy Vance sobre a história do blues euronews

A capital do blues

Entre os muitos locais lendários que permitiram à Windy City forjar uma reputação musical notável está o Rosa's Lounge. Alguns dos principais artistas do mundo passaram pelo seu palco, incluindo o músico local Wayne Baker Brooks. Ao seu lado, Foy Vance, cantor e guitarrista da Irlanda do Norte, tem a oportunidade de descobrir grande parte da história do blues e da sua evolução, e de improvisar algumas notas na sua guitarra. "Atualmente, Chicago é a capital do blues", explica Wayne Baker Brooks. "Foi a partir daqui que toda a música americana se desenvolveu, graças a Muddy Waters. Quando ele 'electrificou o blues', transformou-o", acrescentou Baker Brooks.

Para muitas pessoas, o blues é sinónimo de tristeza, mas o artista local discorda dessa ideia. "O blues está associado à tristeza e à depressão, mas quando lhe juntamos a música, é o oposto, porque nos faz sentir melhor, independentemente das dificuldades que temos de enfrentar", afirma Wayne Baker Brooks.

Para o artista, o Rosa's Lounge é um local fantástico, que tem uma grande história após 40 anos de existência, e onde atuaram artistas lendários. "Este sítio tem mantido os blues vivos durante muito tempo", afirmou Baker Brooks. Entre as pessoas que já assistiram a um concerto no local está o antigo Presidente Barack Obama. "Ele até deu uma festa aqui, uma vez. Ele veio e pôde ouvir blues ao vivo", contou o artista norte-americano.

Outro dos lendários centros de música de Chicago, que vale bem a pena visitar, é o Kingston Mines. E, claro, os fãs de música não podem perder o Chicago Blues Festival.

"Ao tocar ao lado de um verdadeiro artista de blues como Wayne Baker Brooks num local como o Rosa's, não se pode deixar de sentir o amor que esta cidade tem pela sua música", diz Foy Vance. "Acho que há algo nos blues de Chicago que toda a gente pode apreciar", diz o cantor e compositor da Irlanda do Norte.

O "Greeter"Jared Wouters serviu-nos de guia para descobrir os encantos de Chicago euronews

Ninguém se sente estranho em Chicago

Para além da sua reputação como berço de grandes artistas e estilos musicais, Chicago é conhecida pela hospitalidade do seu povo, uma caraterística do povo do "Midwest". Sem esquecer, claro, a sua gastronomia única. Depois de provar o chamado "Chicago Dog" e a famosa "Italian Beef", dois clássicos da cozinha local, Foy Vance teve a oportunidade de descobrir a cidade com um "Chicago Greeter".

Este é o termo utilizado para identificar um residente de Chicago, que tem uma paixão pela sua cidade e que a mostra às pessoas em visitas guiadas gratuitas. Os visitantes são divididos em pequenos grupos e caminham com o seu guia pela cidade durante duas a três horas.

"Um dos aspetos mais interessantes de Chicago é o nosso rio e a possibilidade de o explorar a partir das margens, de caiaque ou num barco", diz Jared Wouters, que guia a Foy Vance.

"Temos também um belo passeio à beira do lago, que permite aos visitantes ver a paisagem urbana da cidade de outro ponto de vista", acrescentou Wouters.

A célebre hospitalidade do Midwest

Jared Wouters confirma ao cantor e compositor norte-irlandês a justificada reputação de hospitalidade dos habitantes do Midwestern. "As pessoas são muito abertas. Noutros locais, as pessoas podem demorar um pouco mais a aceitá-lo, mas os habitantes do Midwest dão-lhe uma receção calorosa", dise Wouters.

Clique no vídeo para ver a nossa reportagem completa