Foi inaugurada uma estátua de cera do Rei Carlos III no Museu Grévin, em Paris, poucas horas antes de o Palácio do Eliseu anunciar o adiamento da visita do monarca britânico. A presidência francesa anunciou esta sexta-feira que a visita do rei Carlos III, prevista para a próxima semana, foi adiada depois de os sindicatos convocarem novas greves e protestos para terça-feira, quando aconteceria a viagem do sucessor de Isabel II.