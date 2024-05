Durante a batalha, liderada pelo general Vo Nguyen Giap e pelo líder revolucionário Ho Chi Minh, as tropas vietnamitas surpreenderam os franceses com uma ofensiva de artilharia no seu reduto na região montanhosa do noroeste.

Durante a batalha, liderada pelo general Vo Nguyen Giap e pelo líder revolucionário Ho Chi Minh, as tropas vietnamitas surpreenderam os franceses com uma ofensiva de artilharia no seu reduto na região montanhosa do noroeste. A queda de Dien Bien Phu foi o ponto decisivo que pôs fim ao domínio colonial francês após quase um século.