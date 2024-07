Vídeo. Reino Unido presta homenagem às vítimas de esfaqueamento

Na terça-feira, a ministra do Interior do Reino Unido, Yvetter Cooper, acompanhada pelo deputado local Patrick Hurley e pela chefe da polícia de Merseyside, Serena Kennedy, depositou flores num memorial para as vítimas do ataque com faca numa aula de dança em Southport.

O ato foi replicado após a população local ter também deixado flores e animais de peluche naquele mesmo lugar.

Yvetter Cooper já tinha deixado uma mensagem de apoio às famílias das vítimas na sua rede social X onde escreveu : "O meu coração está com todas as famílias afetadas por este terrível incidente e com toda a comunidade."

A polícia está a interrogar um rapaz de 17 anos que atacou crianças numa aula de dança e ioga nas férias de verão, fazendo três mortos e cinco em estado crítico.