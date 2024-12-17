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Distribuição de presentes aos mais pobres pela associação "Los Chicos de la Via", Buenos Aires, Argentina, 14.12.2024
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Vídeo. Pais Natais solidários distribuíram presentes nos bairros desfavorecidos de Buenos Aires

Últimas notícias:

Em Buenos Aires, na Argentina, a organização "Los Chicos de la Vida" organizou uma festa de Natal e entregou prendas às crianças que vivem nos bairros mais pobres dos arredores da cidade.

O evento reuniu famílias que vivem em situações de pobreza em barracas nos arredores de Buenos Aires. Estas comunidades aguardam pelas habitações que lhes foram prometidas pelo presidente populista Javier Milei. No entanto, as obras públicas de construção foram suspensas.

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Milhares de pessoas na Argentina, principalmente desempregados e reformados, dependem das cozinhas sociais para sobreviver. Segundo as estatísticas, cerca de 66% das crianças com menos de 14 anos vive em agregados familiares com rendimentos abaixo do nível de pobreza.

Algumas das crianças nestes bairros receberam presentes pela primeira vez.

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