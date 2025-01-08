Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Equipas de salvamento à procura de sobreviventes após o terramoto de magnitude 7,1 no condado de Tingri, uma região autónoma do Tibete na China, 07.01.2025.
No Comment

Vídeo. Terramoto no Tibete: equipas de salvamento continuam buscas

Últimas notícias:

Na terça-feira, 7 de janeiro, um sismo de magnitude 7,1 na escala de Richter atingiu a cidade de Xigaze, no montanhoso Tibete, no oeste da China.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que o terramoto, de magnitude 7,1, centrou-se na região do Tibete, a uma profundidade de cerca de 10 quilómetros. As autoridades chinesas colocaram a magnitude do sismo em 6,8 na escala de Richter.

O epicentro do tremor de terra foi a cerca de 75 quilómetros a nordeste do Monte Evereste. A área é sismicamente ativa, onde as placas da Índia e da Eurásia chocam.

As equipas de salvamento prosseguiram, na quarta-feira, o segundo dia de buscas, procurando possíveis sobreviventes e restantes vítimas do terramoto mortal.

