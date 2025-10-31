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Vídeo. Trump e primeira-dama dão doces na Casa Branca na festa de Halloween

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Evento organizado em parceria com a International Fresh Produce Association, que forneceu as abóboras para a celebração e, após as festividades, doou-as à DC Central Kitchen.

Na Casa Branca, filhos pequenos de funcionários, acompanhados pelos pais, chegaram mascarados para recolher doces de Halloween do Presidente Donald Trump e da primeira-dama.

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Sem disfarces, o casal cumprimentou famílias, posou para fotografias e deu autógrafos em frente à Casa Branca decorada.

De tom ligeiro, a celebração coincidiu com o regresso de Trump de uma semana de reuniões de alto nível na Ásia, incluindo conversações com o Presidente chinês, Xi Jinping, sobre comércio e tarifas aduaneiras.

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