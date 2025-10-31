Vídeo. Trump e primeira-dama dão doces na Casa Branca na festa de Halloween

Na Casa Branca, filhos pequenos de funcionários, acompanhados pelos pais, chegaram mascarados para recolher doces de Halloween do Presidente Donald Trump e da primeira-dama.
Sem disfarces, o casal cumprimentou famílias, posou para fotografias e deu autógrafos em frente à Casa Branca decorada.
De tom ligeiro, a celebração coincidiu com o regresso de Trump de uma semana de reuniões de alto nível na Ásia, incluindo conversações com o Presidente chinês, Xi Jinping, sobre comércio e tarifas aduaneiras.