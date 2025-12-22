Vídeo. Animais do Zoo de Berlim saboreiam guloseimas de Natal

Entraram também os animais no espírito festivo, este mês, no Zoo de Berlim. Pandas, porcos-espinhos, leões e camelos receberam sacos ao estilo do Advento e botas de São Nicolau, recheados com guloseimas de Natal e surpresas em forma de árvore de Natal.
Disseram os tratadores que as guloseimas incentivam a procura natural de alimento e acrescentam um toque de diversão sazonal às rotinas dos animais.
Viram os visitantes as estrelas residentes do zoo a mexer com as patas, a empurrar e a desembrulhar os presentes, cada uma à sua maneira curiosa. Para os tratadores, o objetivo foi menos a decoração e mais o enriquecimento.