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De pé nas patas traseiras, um panda-vermelho come guloseimas de Natal no Jardim Zoológico de Berlim, Alemanha, 8 de dezembro de 2025
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Vídeo. Animais do Zoo de Berlim saboreiam guloseimas de Natal

Últimas notícias:

Animais do Jardim Zoológico de Berlim juntaram-se ao ambiente festivo e deliciaram-se com sacos de Advento recheados de petiscos típicos de Natal

Entraram também os animais no espírito festivo, este mês, no Zoo de Berlim. Pandas, porcos-espinhos, leões e camelos receberam sacos ao estilo do Advento e botas de São Nicolau, recheados com guloseimas de Natal e surpresas em forma de árvore de Natal.

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Disseram os tratadores que as guloseimas incentivam a procura natural de alimento e acrescentam um toque de diversão sazonal às rotinas dos animais.

Viram os visitantes as estrelas residentes do zoo a mexer com as patas, a empurrar e a desembrulhar os presentes, cada uma à sua maneira curiosa. Para os tratadores, o objetivo foi menos a decoração e mais o enriquecimento.

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