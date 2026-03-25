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Líder bielorrusso Lukashenko visita a Coreia do Norte
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Vídeo. Coreia do Norte recebe Lukashenko com cerimónia em Pyongyang

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Presidente bielorrusso Alexander Lukashenko chega a Pyongyang para visita oficial e encontro com o líder norte-coreano Kim Jong-un

O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, chegou esta quarta-feira a Pyongyang para uma visita oficial que prevê conversações com o líder norte-coreano, Kim Jong Un.

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Foi recebido no aeroporto pelo alto responsável Kim Tok Hun, antes de participar numa cerimónia oficial que incluiu guarda de honra e desfile militar na Praça Kim Il Sung.

Mais tarde, Lukashenko encontrou-se com Kim à margem do evento e saudou responsáveis norte-coreanos. No âmbito da visita, depositou ainda uma coroa de flores no Monumento à Libertação, em homenagem aos soldados soviéticos.

A visita sublinha o envolvimento diplomático em curso entre os dois países.

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