Vídeo. Grécia: turistas testam equilíbrio em igreja inclinada em Ropoto

Turistas visitam a Igreja da Dormição da Virgem Maria, na aldeia grega de Ropoto, onde um deslizamento de terras em abril de 2012 deixou o edifício com uma inclinação de 17 graus.
A estrutura, arrastada encosta abaixo ao longo de vários dias à medida que o terreno cedia, inclina-se agora mais do que a Torre Inclinada de Pisa.
Os visitantes entram na igreja para porem o seu equilíbrio à prova, caminhando e tentando manter-se direitos no interior inclinado.
O local tornou-se uma atração na região, com pessoas a deslocarem-se para experimentar a sensação invulgar e observar o estado do edifício.
Apesar dos estragos provocados pelo deslizamento de terras, a igreja continua de pé, sem fendas estruturais visíveis.