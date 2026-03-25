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Igreja inclinada na Grécia
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Vídeo. Grécia: turistas testam equilíbrio em igreja inclinada em Ropoto

Últimas notícias:

Afluem visitantes à igreja inclinada da aldeia grega de Ropoto, atraídos pelo ângulo invulgar do edifício e pela experiência única.

Turistas visitam a Igreja da Dormição da Virgem Maria, na aldeia grega de Ropoto, onde um deslizamento de terras em abril de 2012 deixou o edifício com uma inclinação de 17 graus.

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A estrutura, arrastada encosta abaixo ao longo de vários dias à medida que o terreno cedia, inclina-se agora mais do que a Torre Inclinada de Pisa.

Os visitantes entram na igreja para porem o seu equilíbrio à prova, caminhando e tentando manter-se direitos no interior inclinado.

O local tornou-se uma atração na região, com pessoas a deslocarem-se para experimentar a sensação invulgar e observar o estado do edifício.

Apesar dos estragos provocados pelo deslizamento de terras, a igreja continua de pé, sem fendas estruturais visíveis.

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