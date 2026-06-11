Vídeo. Espanha: Papa Leão XIV abençoa nova torre da Sagrada Família, agora a igreja mais alta do mundo

A cerimónia foi o ponto alto da visita de uma semana do pontífice a Espanha e levou dezenas de milhares de fiéis às ruas em redor da basílica. O rei Felipe VI, a rainha Letizia e o primeiro-ministro Pedro Sánchez estiveram presentes, sublinhando a importância nacional do momento. Antes da missa, o papa prestou homenagem ao arquiteto Antoni Gaudí junto do seu túmulo na cripta da basílica.

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A celebração assinalou igualmente o centenário da morte de Gaudí, em 1926. Concebida há mais de um século, a Sagrada Família continua a ser um dos marcos religiosos e arquitetónicos mais reconhecidos da Europa.

Após a cerimónia, milhares de pessoas juntaram-se no exterior, enquanto a basílica era iluminada e fogo de artifício coloria o céu de Barcelona. Um espetáculo de drones desenhou o retrato de Gaudí sobre o monumento, ligando o legado do arquiteto à fase mais recente do desenvolvimento do projeto. O evento reforçou a posição de Barcelona como um dos principais destinos de turismo religioso e de grandes eventos culturais internacionais.