Vídeo. China: pequeno avião embate no edifício mais alto de Pequim

A polícia e as equipas de emergência acorreram na sexta-feira ao arranha-céus mais alto de Pequim, depois de uma pequena aeronave embater no edifício.
Imagens do local mostravam um grande buraco nos pisos superiores da CITIC Tower, de 528 metros, enquanto testemunhas relataram destroços do aparelho junto à base do edifício.
Viaturas de bombeiros, ambulâncias e carros da polícia cercaram a zona, à medida que as autoridades isolavam as ruas vizinhas e pediam às pessoas que não parassem nem filmassem.
Imagens divulgadas nas redes sociais pareciam mostrar fumo a sair da torre e bombeiros a combater as chamas, embora a autenticidade de alguns vídeos não tenha podido ser verificada de forma independente.
As autoridades chinesas não tinham emitido qualquer comunicado oficial à hora de publicação desta notícia, e a causa do incidente continua por apurar.