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Um transeunte tenta fotografar os estragos na Citic Tower, também conhecida como Zun Tower, em Pequim,
China

Vídeo. China: pequeno avião embate no edifício mais alto de Pequim

Últimas notícias:

Polícia e equipas de emergência isolaram a zona do arranha‑céus mais alto de Pequim após a queda de um pequeno avião, que abriu um buraco na CITIC Tower de 528 metros; testemunhas viram destroços na base

A polícia e as equipas de emergência acorreram na sexta-feira ao arranha-céus mais alto de Pequim, depois de uma pequena aeronave embater no edifício.

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Imagens do local mostravam um grande buraco nos pisos superiores da CITIC Tower, de 528 metros, enquanto testemunhas relataram destroços do aparelho junto à base do edifício.

Viaturas de bombeiros, ambulâncias e carros da polícia cercaram a zona, à medida que as autoridades isolavam as ruas vizinhas e pediam às pessoas que não parassem nem filmassem.

Imagens divulgadas nas redes sociais pareciam mostrar fumo a sair da torre e bombeiros a combater as chamas, embora a autenticidade de alguns vídeos não tenha podido ser verificada de forma independente.

As autoridades chinesas não tinham emitido qualquer comunicado oficial à hora de publicação desta notícia, e a causa do incidente continua por apurar.

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