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Participantes assistem à Marcha do Orgulho de Nova Iorque, domingo, 28 de junho de 2026, em Nova Iorque.
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Vídeo. Estados Unidos: milhares participam no desfile do Orgulho LGBT+ em Nova Iorque

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Milhares desfilam na marcha do Orgulho em Manhattan, com carros alegóricos, música e líderes políticos, numa celebração e homenagem aos direitos LGBTQ+

O desfile Pride NYC leva milhares às ruas de Manhattan, com carros alegóricos, bailarinos e bandas marciais a encherem o percurso numa grande celebração pública dos direitos LGBTQ+. Figuras políticas, entre as quais a governadora Kathy Hochul, a procuradora-geral Letitia James e o presidente da câmara Zohran Mamdani, juntam-se à marcha enquanto a multidão aplaude e a música toca.

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Os participantes falam de comunidade, visibilidade e da história do Pride desde a revolta de Stonewall, em 1969. O evento combina festa e reflexão à medida que artistas e público percorrem a cidade.

Multidões alinham-se ao longo das ruas para ver os carros alegóricos e artistas de drag.

Organizadores e participantes afirmam que o Pride continua a ser, ao mesmo tempo, uma celebração e um lembrete das origens do movimento.

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