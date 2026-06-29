Vídeo. Estados Unidos: milhares participam no desfile do Orgulho LGBT+ em Nova Iorque

O desfile Pride NYC leva milhares às ruas de Manhattan, com carros alegóricos, bailarinos e bandas marciais a encherem o percurso numa grande celebração pública dos direitos LGBTQ+. Figuras políticas, entre as quais a governadora Kathy Hochul, a procuradora-geral Letitia James e o presidente da câmara Zohran Mamdani, juntam-se à marcha enquanto a multidão aplaude e a música toca.
Os participantes falam de comunidade, visibilidade e da história do Pride desde a revolta de Stonewall, em 1969. O evento combina festa e reflexão à medida que artistas e público percorrem a cidade.
Multidões alinham-se ao longo das ruas para ver os carros alegóricos e artistas de drag.
Organizadores e participantes afirmam que o Pride continua a ser, ao mesmo tempo, uma celebração e um lembrete das origens do movimento.