Vídeo. Espanha celebra: seleção campeã do Mundo desfila pelas ruas de Madrid

A seleção espanhola de futebol, campeã do mundo, foi recebida em apoteose num desfile em autocarro descoberto que percorreu o centro de Madrid esta segunda-feira. Adeptos encheram as ruas, agitando bandeiras de Espanha e aplaudindo enquanto os jogadores viajavam desde a zona do Palácio de Moncloa até à Praça de Cibeles, após a vitória por 1-0 sobre a Argentina na final do Mundial de domingo.

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Os adeptos ocuparam todo o percurso horas antes da chegada da equipa. Muitos vestiam camisolas de Espanha, enquanto outros exibiam cartazes feitos em casa, incluindo um com a imagem de um gato de pelo comprido em homenagem ao defesa Marc Cucurella. Os jogadores acenaram ao público a partir do autocarro, ao som de cânticos que ecoavam pela capital.

Os adeptos descreveram a festa como inesquecível, falando da emoção, do orgulho e da alegria de partilhar o momento com a família e outros adeptos, depois de Espanha conquistar o seu segundo título mundial de futebol masculino.